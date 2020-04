La soap opera de Il Segreto continua ad appassionare sempre più telespettatori, grazie all'arrivo di nuove story-line. Le trame, andate in onda ad ottobre 2019 in Spagna e che nelle prossime settimane saranno su Canale 5, indicano che Pablo Centeno (Adrian Exposito) lascerà Puente Viejo per la leva militare, tanto da spezzare il cuore di Carolina Solozabal (Berta Castanè). La serva Manuela (Almudena Cid) e Encarnacion Urrutia (Arantxa Aranguren), invece, cadranno in un profondo fosso durante il tragitto verso l'ufficio postale.

Il Segreto: Pablo parte per il servizio militare

Le anticipazioni della telenovella spagnola, in programma prossimamente su Canale 5, raccontano che Carolina, la terzogenita di Ignacio (Manuel Regueiro) sarà protagonista delle vicende ambientate nel 1930 a Puente Viejo dopo il salto temporale di quattro anni. La giovane si contraddistinguerà per una storia d'amore clandestina con Pablo, il figlioccio di suo padre. Ma i ragazzi prima di avere il loro lieto fine dovrà superare molto ostacoli. Centeno, infatti, partirà per il servizio militare senza informare il Solozabal della relazione avviata con la sorella di Marta, nonostante quest'ultima lo avesse spronato più volte a raccontare la verità sulla natura del loro rapporto.

Per questo motivo, Pablo prometterà a Carolina di scrivere una lunga missiva all'uomo non appena giunto al fronte.

Carolina sente la mancanza di Centeno

I nuovi spoiler de Il Segreto, segnalano che Carolina dimostrerà di avere un atteggiamento morboso nei confronti di Pablo, tanto da spedirgli ogni giorno una lettera per informarlo di cosa sta succedendo a Puente Viejo. A tal proposito, Marta e Rosa comincerà a domandarsi per quale ragione la sorella avverta così tanto la mancanza del giovane militare, all'oscuro che i due abbiano una storia sentimentale.

Nel frattempo, la Solozabal sarà sempre più in ansia per le sorti di Centeno, tanto da supplicare la serva Manuela a scendere in paese per verificare se la sua lettera è arrivata a destinazione. Per questo motivo, la domestica sceglierà di farsi accompagnare da Encarnacion, se non accadde il drammatico colpo di scena.

Manuela e Encarnacion rimangono vittime di un incidente

Manuela e Encarnacion resteranno vittime di un incidente.

In pratica, le due donne cadranno in un dirupo profondissimo, mettendo a repentaglio la loro vita. Fortunatamente, la serva riuscirà a risalire la fossa, tanto da correre alla fabbrica di Ignacio. Qui, la donna chiederà a Jesus ed il capitano Huertas di aiutarla a salvare la signora Urrutia. Fortunatamente, tutto si risolverà per il meglio, sebbene Carolina avverta dei terribili sensi di colpa per quanto accaduto alle sue conoscenti.