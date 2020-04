Il segreto che ruota attorno alla presunta morte di Beth sarà al centro delle nuove puntate di Beautiful, in onda dal 19 al 25 aprile su Canale 5. Gli spoiler svelano che Shauna Fulton (Denise Richards) apprenderà che Flo (Katrina Bowden) ha aiutato il dottor Reese nello scambio delle culle. Per questo motivo, la donna chiederà alla figlia di raccontare ad Hope Logan (Annika Noelle) che la sua primogenita è ancora viva.

Beautiful anticipazioni dal 19 al 25 aprile: Brooke, Donna e Katie accolgono Flo in famiglia

Le anticipazioni della soap opera americana, in programma da domenica 19 a sabato 25 aprile sui teleschermi di Canale 5, svelano che che ci saranno molti colpi di scena per gli amati protagonisti. In particolare, Flo verrà accolta come una Logan a tutti gli effetti. Brooke, Donna e Katie, infatti, considereranno la ragazza, ormai un membro della loro grande famiglia visto che è la figlia di Storm, il loro defunto fratello.

A tal proposito, le tre sorelle racconteranno alla giovane Fulton che suo padre aveva fatto un gesto d'amore nei confronti della madre di Will. In pratica, l'uomo sacrificò la sua stessa esistenza per donare il suo cuore alla sorella.

Shauna scopre il piano del dottor Reese

Dagli spoiler di Beautiful in onda prossima settimana sul canale del Biscione, si apprende che Wyatt, Hope e Brooke e le sorelle Logan scopriranno che Shauna non sapeva che Flo aveva dato alla luce una bambina, che poi aveva deciso di dare in adozione.

La scoperta sconvolgerà tutti i presenti, mentre la Fulton apparirà molto adirata nei confronti della figlia. In questo frangente, la donna vorrà sapere il motivo per il quale Flo le ha tenuto nascosta una notizia del genere. Per questo motivo, la giovane con le spalle al muro sarà costretta a vuotare il sacco. L'ex showgirl di Las Vegas scoprirà che la figlia non è mai rimasta incinta, in quanto si è trattato solo di un piano diabolico organizzato dal dottor Reese.

Inoltre, apprenderà che la bambina non è altro che Beth, nel frattempo presa in adozione da Steffy per dare una compagna di giochi a Kelly.

La Fulton vuole che la figlia confessi ad Hope la verità su Beth

Liam, Ridge e Eric scopriranno che Flo è la figlia di Storm. Una notizia, che decideranno di tenere tutta per loro. I tre uomini, infatti, manterranno Steffy all'oscuro dell'importante segreto appena svelato. Shauna, invece, apparirà sconvolta dalla storia rivelata dalla congiunta, tanto da pretendere che racconti tutta la verità sul segreto di Beth ad Hope. Ma ecco che la donna cambierà idea all'ultimo momento, tanto da voler prima un parere da Quinn.

Infine, Liam vedrà sua moglie sempre più distante, in quanto troppo presa a fare da madre a Douglas, il primogenito di Thomas.