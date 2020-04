Lunedì 13 aprile alle 21:25 va in onda su Rai1 il Commissario Montalbano con la replica dell'episodio dal titolo 'Il gatto e il cardellino'. La puntata inedita è stata trasmessa il 18 novembre 2002 ed ha ottenuto un ascolto record pari a 9.795.000 spettatori con share superiore al 30%. Il lunedì di Pasquetta vede Montalbano impegnato nella risoluzione di un caso, con tre signore anziane assalite da un ladro su una moto.

La trama di 'Il gatto e il cardellino' e la replica su Raiplay

L'episodio 'Il gatto e il cardellino' rientra nel ciclo del 'Grido delle donne' ed è stato diretto da Alberto Sironi.

La puntata si apre con la cittadina di Vigata che nel giro di tre giorni vede tre vecchiette assalite da un giovane ladro su una moto con il casco, che spara ma sembra non riuscire a colpirle. Il Commissario Montalbano indaga e scopre come l'assalitore non aveva intenzione di fare del male alle povere vecchiette, in quanto la sua vera intenzione era quella di uccidere una ricca signora. La vittima era legata al suo gatto e al cardellino, grazie ai quali il commissario scopre come sono andati i fatti.

Montalbano nelle indagini viene affiancato da Barbara, sua amica di infanzia, che ha appena vinto il concorso in polizia ed essendo una donna molto bella porta scompiglio nel commissariato, tanto che ne sono attratti dal suo fascino sia Salvo, Fazio che Augello (quest'ultimo compare nell'episodio in maniera sporadica, in quanto si trova in licenza matrimoniale). Fazio si innamora della donna, ma non ha il coraggio di rivelare i suoi sentimenti.

Nel frattempo tutti sono impegnati ad indagare anche sulla scomparsa del Dottor Landolina, stimato ginecologo: le ultime notizie che lo riguardano indicano che è uscito per andare a pesca. Intanto si nota la figura di un uomo, Ignazio Coglitore, che si rivela essere un tipo integralista e fanatico. Una volta che l'uomo viene a conoscenza che la figlia è incinta non riesce a tenere i suoi impulsi e per poco non provoca danni nel pronto soccorso di Vigata.

L'intervento di Montalbano, Barbara e degli altri agenti si rivela importante per liberare Mariuccia dalle grinfie del padre. Montalbano riesce a venire a capo della vicenda e l'episodio si chiude con il commissario che festeggia insieme ai colleghi l'addio al celibato di Augello. Fazio trova il coraggio di chiedere a Barbara di uscire insieme.

Per chi non riuscirà a vedere la puntata, potrà vedere la replica in streaming su Raiplay, canale di riferimento della rete Rai.

Cosa vedere nelle altre reti tv

Detto del Commissario Montalbano in onda su Rai1, di seguito la programmazione televisiva del lunedì sera di Pasquetta.

Rai 2: Stefano De Martino conduce una nuova puntata di 'Stasera tutto è possibile', in cui personaggi del mondo dello spettacolo si scontrano tra loro in vari giochi.

Rai 3: alle 21:30 ha inizio il programma di approfondimento 'Report', alla cui conduzione c'è Sigfrido Ranucci. La trasmissione è stata ideata da Milena Gabinelli e da oltre 10 anni rappresenta un programma di riferimento della rete.

Rete 4: Nicola Porro conduce un'altra puntata di 'Quarta Repubblica', talk show di approfondimento di Mediaset che affronta tematiche di attualità e del mondo economico.

Canale 5: Adriano Celentano occupa la prima serata della rete ammiraglia Mediaset, con 'Speciale Rock Economy'.

Italia 1: alle 21:30 prevista la messa in onda del film di fantascienza 'Jurassic Park', diretto da Steven Spielberg. Nel cast presenti Sam Neil e Laura Dern.

La7: la prima serata è occupata dal film drammatico 'L'ultimo imperatore' con John Lone e Joan Chene.