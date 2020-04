Nessuno stop per Domenica In nella domenica di Pasqua. La trasmissione condotta da Mara Venier è andata in onda su Rai 1 con la formula utilizzata da quando è iniziata l’emergenza sanitaria. Nel corso del talk show pomeridiano la conduttrice televisiva ha intervistato numerosi personaggi della tv, del cinema e della musica con collegamenti Skype. La puntata si è aperta con una clip con protagonisti numerosi bambini che cantavano una versione riadattata di Azzurro di Adriano Celentano. Un messaggio di auguri all’insegna della tenerezza per i telespettatori dello storico programma della rete ammiraglia della tv di Stato.

In chiusura di filmato la poliedrica artista veneziana è stata spiazzata dalla presenza di un bambino a lei familiare: il nipotino Claudio, chiamato affettuosamente Iaio dalla conduttrice. Quest’ultima si è commossa nell’ascoltare gli auguri del piccolo e non ha trattenuto le lacrime: “Scusate, penso che tutti i nonni e le nonne mi possano capire”.

Non sono mancate le emozioni e i momenti esilaranti nel corso della puntata del 12 aprile di Domenica In.

In particolare è intervenuto in collegamento Skype Mika che ha spiegato di non essersi potuto collegare con la trasmissione alcune settimane fa per un’improvvisa situazione di emergenza in famiglia. La madre, già malata, è stata ricoverata in ospedale e, seppur a distanza, il cantante ha cercato di dare una mano ai familiari. “Anche loro sono stati male, ma ora va meglio” - ha aggiunto l’ex giudice di X Factor che ha precisato di aver temuto il peggio per il repentino aggravarsi delle condizioni della mamma.

“Per fortuna ora è ospedalizzata a casa”.

Anche Donatella Rettore ha vissuto giorni difficili e si è dovuta sottoporre ad un intervento bis a causa di un tumore. “Pensavo che il peggio fosse passato, poi è arrivata la doccia fredda. Mi hanno detto: dobbiamo ripulire perché è in metastasi”. L’operazione è perfettamente riuscita e l’artista è rientrata a casa. “La convalescenza l’ho fatta in silenzio ed ho fatto i primi passi in giardino” - ha chiosato la Rettore.

L’emozione più forte per Mara Venier è arrivata in apertura della puntata di Pasqua di Domenica In. Per l’occasione è stato realizzato un filmato di auguri con protagonisti i bambini che hanno cantato Azzurro di Adriano Celentano. Il video si è chiuso con gli inaspettati auguri del nipote della conduttrice televisiva. “Ciao nonna, Buona Pasqua” - le parole di Claudio hanno commosso l'artista veneziana che non ha trattenuto le lacrime dopo aver abbassato la testa.

La Venier si è scusata precisando che tanti nonni vivono la sua situazione.

“Per noi è veramente doloroso non vedere i nostri nipoti. Questa distanza imposta per l’emergenza sanitaria è carica di sofferenza”. Nei giorni scorsi la presentatrice aveva pubblicato un post su Instagram che la ritraeva con il nipote: “Torneremo a giocare così”.