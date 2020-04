Nonostante gli ascolti poco incoraggianti continuano anche questa settimana le repliche della sedicesima stagione di Un posto al sole. Nei prossimi episodi, Greta riceverà un'offerta economica da parte di Roberto Ferri, tanto allettante quanto moralmente discutibile, in seguito l'uomo riceverà un inaspettato aiuto da parte di Marina. Nel frattempo Serena avrà molte difficoltà a rivedere Filippo, mentre la decisione di Vintariello potrebbe mettere a rischio anche Giulia. Per finire Rossella cercherà di dimostrare a tutti di non essere la ragazza pesante che tutti credono.

A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda la settimana dal 13 al 17 aprile alle 20:45 su Rai 3.

Lunedì 13 aprile: l'offerta di Roberto

Greta (Cristina D'Alberto) cercherà invano di riavvicinarsi a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma quest'ultimo rifiuterà ogni tentativo di approccio e farà alla donna una proposta economica vantaggiosa, ma altamente immorale. Angela (Claudia Ruffo) cercherà di affrontare Franco (Peppe Zarbo) per parlargli di Nunzio (Vincenzo Messina).

Nel frattempo Renato Poggi (Marzio Honorato) non manderà giù il fatto che i suoi figli non si siano ricordati della festa del papà. Guido (Germano Bellavia) sarà sempre più in balia di Isabella (Annalisa Favetti) che si autoproclamerà sua fidanzata ufficiale, ma fortunatamente Andrea (Davide Devenuto) escogiterà un piano per far sì che l'amico possa liberarsi dell'asfissiante compagna.

Martedì 14 aprile: Serena fatica a incontrare Filippo

In questo episodio di Un posto al sole, Greta deciderà di declinare l'offerta di Roberto, tuttavia quest'ultimo troverà in Marina (Nina Soldano) un'inaspettata alleata. Serena (Miariam Candurro) non riuscirà a rivedere il suo Filippo (Michelangelo Tommaso) a causa del destino beffardo e delle continue intromissioni delle due gemelle Micaela e Manuela (Cristiana Dell'Anna).

Purtroppo il piano di Andrea per allontanare Isabella non andrà a buon fine e Guido dovrà correre ai ripari per mandare via la ragazza e sua mamma Lucia (Regina Senatore).

Mercoledì 15 aprile: la scelta di Vintariello

La nuova visibilità mediatica di Vintariello (Antonio Pennarella) farà infuriare Katia Cammarota (Stefania De Francesco) e sarà motivo di scontro tra Franco e Angela, tuttavia colui che dovrà affrontare il tremendo peso delle sue scelte sarà l'ex boss. Greta sarà sempre più convinta di potersi riavvicinare a Roberto, tuttavia l'uomo la spiazzerà pianificando un'azione contro di lei.

Rossella (Giorgia Gianetiempo), stanca di essere ritenuta troppo pesante, deciderà di fare qualcosa di inaspettato che le levi questa nomea.

Giovedì 16 aprile: Giulia in pericolo

In questa puntata di Un posto al sole, Michele (Alberto Rossi), in preda alla preoccupazione, correrà in discoteca per riportare Rossella a casa, tuttavia si troverà invischiato in una baruffa per provare a difendere Gianluca (Flavio Gismondi). Andrea farà di tutto pur di riconquistare la sua Arianna (Samanta Piccinetti) tuttavia la donna farà una scelta molto dolorosa. Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) si troverà in grave pericolo a causa della costante vicinanza di Vintariello, la donna deciderà di andare avanti per la sua strada nonostante Franco cerchi di metterla costantemente in guardia.

Venerdì 17 aprile: Andrea disperato

Nell'episodio di Un posto al sole che chiuderà la settimana, Guido cercherà di sollevare il morale di Andrea, intristito a causa dell'imminente partenza di Arianna. Ferri avviserà Filippo di essere intenzionato a chiudere la Starbox. Nel frattempo Otello (Lucio Allocca) avrà qualche problemino con la sua moto, mentre Michele, messo in allarme dall'insolita aggressività del ragazzo, avrà un faccia a faccia con Gianluca .