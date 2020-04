Nella mattinata di questo venerdì 3 aprile, sul profilo Instagram ufficiale di Fabio Rovazzi è apparsa una tragica notizia che riguarda il nonno dell'artista, il quale è morto a causa del Coronavirus. Il cantante ha pubblicato una serie di scatti in cui appare in compagnia del defunto e poi ha scritto una lunga e commovente didascalia per ricordarlo.

In tale testo, l'artista ha voluto ricordare alcuni dei momenti più salienti della vita del parente e poi ha manifestato tutto il suo profondo dolore per la grave perdita.

Rovazzi ha detto: "Alla fine, quel maledetto virus ti è venuto a bussare alla porta e fidati quando ti dico che non te lo meritavi".

Fabio Rovazzi pubblica un post per annunciare la morte del nonno

Il Coronavirus sta mietendo sempre più vittime in Italia e nel mondo. Seppur il numero di contagi stia gradualmente diminuendo, ci sono ancora molte vittime. In queste ore, ad annoverarsi tra i deceduti a causa del COVID-19 c'è anche il nonno di Fabio Rovazzi.

Il cantante ha pubblicato un post su Instagram con nove foto che lo ritraggono in compagnia del nonno.

L'artista lo ha definito come la persona migliore del mondo, che non meritava affatto di andare via. Il cantante ha spiegato di aver creduto fino all'ultimo che ce la potesse fare, ma purtroppo non è stato così.

L'elogio al nonno

Tra le varie parole di dolore, Fabio ha detto: "Ho sperato l'impossibile, ho creduto fino all'ultimo che fossi l'unico in grado di scampare a quella maledetta figura con la falce in mano".

Rovazzi ha ammesso di aver vissuto la maggior parte della sua infanzia con il nonno, per tale ragione è sempre stato profondamente legato a lui. Inoltre, nel suo post, non ha potuto fare a meno di elogiare la forza e la determinazione del parente scomparso. Da gommista, infatti, decise di volare in Argentina divenendo dirigente di una delle più grosse multinazionali del mondo. Questo è servito al cantante a comprendere quanto fosse importante credere in sé e nei propri sogni.

La vicinanza dei vip e dei fan del cantante

Con la morte del nonno, però, Fabio ha spiegato che una parte di sé è andata via con lui, mentre l'altra si è sicuramente fortificata moltissimo. Il suo intervento si è concluso con le seguenti parole: "Sei stato il miglior nonno che si possa desiderare".

Il post in questione, naturalmente, è divenuto virale in pochissimo tempo ed ha ottenuto molti like e commenti di supporto. Tutti i fan si sono stretti al loro beniamino in un abbraccio virtuale. Anche molti VIP hanno manifestato la propria vicinanza, tra questi c'è Emma Marrone, Alberto Urso, Simona Ventura e molti altri.