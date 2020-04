Diletta Leotta sta trascorrendo la quarantena nel suo appartamento di Milano, nel quartiere Garibaldi. La conduttrice è sempre molto attiva tra dirette radio a distanza, impegni in cucina e aggiornamenti personali sul calcio italiano, il cui futuro per questa stagione è ancora avvolto nell'incertezza.

La presentatrice però non è sola: è in compagnia del fidanzato, il pugile Daniele Scardina, e del fratellastro da parte di mamma, Mirko Manola. I tre hanno anche festeggiato assieme il ventottesimo compleanno del pugile.

Diletta Leotta sempre attiva sui social con i suoi scatti accattivanti

Diletta Leotta, anche in questo periodo di attività sportiva agonistica azzerata, è comunque molto attiva sui social dove regala ai suoi numerosi follower scatti sensuali delle sue giornate. Il volto noto di Dazn sta vivendo un momento speciale d'amore con il fidanzato, Daniele Scardina, con il quale sembra abbia una relazione da circa un anno. La presentatrice siciliana ha pubblicato foto che la ritraggono con il compagno, conosciuto anche come King Toretto, che mostrano i momenti dei festeggiamenti del compleanno dello sportivo.

La coppia si è immortalata circondata da tanti piccoli palloni blu.

Con loro, come detto, è presente il fratellastro della Leotta, Mirko Manola. I due uomini hanno risposto alla curiosità dei follower, specificando che stanno trascorrendo entrambi questo periodo di isolamento a casa della Leotta. Mirko ha postato anche un video in cui si allena con Scardina sul terrazzo di casa e ha informato che sta passando la quarantena con la sorella e il pugile che non ha tardato a definire un personal trainer "speciale".

È quindi un isolamento domiciliare fatto di baci speciali e di sport quello della Leotta che a febbraio ha condotto anche due delle cinque puntate del Festival di Sanremo, la prima e l'ultima, insieme ad Amadeus. Tra gli altri scatti e video pubblicati sui social network per intrattenere i suoi fan, la conduttrice ha condiviso anche quello del taglio dei capelli al fratello. Ovviamente non poteva mancare un omaggio al giorno del compleanno di King Toretto tra torta, candeline e palloncini per una giornata che rimarrà forse unica in quanto a tipologia di festeggiamento.

Le incertezze sul futuro e la Serie A che manca

Diletta Leotta, in un post pubblicato su Instagram, ha parlato anche dello stop forzato alla Serie A per il blocco di ogni attività non essenziale per tutelarsi dall'emergenza sanitaria in atto. La presentatrice di punta dei pre e post partita di Dazn ha sottolineato come le manchi l'emozione degli stadi, il suo lavoro e la sua passione. E ha accompagnato il post con una foto che la ritrae su un campo di calcio. Infine, nelle storie di Instagram, ha anche inserito un'immagine in cui prende il sole a Milano dal suo terrazzo.