La celebre soap opera Il Paradiso delle Signore andrà in onda il 14 aprile 2020, come di consueto, alle ore 15:40 su Rai1 malgrado la Redazione abbia deciso di interrompere le riprese, considerata l'emergenza sanitaria in atto, per poi riprenderle durante il mese di settembre, virus permettendo. Gli spoiler di martedì 14 aprile raccontano che Angela Barbieri verrà a conoscenza che Ludovica Montalto aspetta un bimbo da Riccardo Guarnieri, e tale notizia la farà soffrire parecchio. Anche su Marta Guarnieri la notizia farà presa, considerando anche la sua voglia di rimanere incinta mai soddisfatta.

Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni del 14 aprile: Cosimo non crederà alla gravidanza di Ludovica

La quarta stagione de Il Paradiso delle Signore vanta oltre 400 episodi e la puntata che andrà in onda martedì 14 aprile sarà la numero 127. Le anticipazioni di martedì evidenziano come Riccardo sarà destabilizzato dal rifiuto della Montalto, che non accetterà la sua proposta di riconoscere il bambino senza convolare a nozze. Guarnieri jr., infatti, visibilmente scosso si sfogherà col padre Umberto raccontandogli minuziosamente la vicenda.

Inoltre Cosimo metterà in dubbio la veridicità delle parole della Brancia, insinuando che la presunta Gravidanza sarebbe solo un pretesto per ritornare assieme a Riccardo. Ludovica, però, stizzita per essere stata additata come bugiarda mostra le analisi della gravidanza al Bergamini che, al quel punto, non potrà che prendere coscienza della realtà. Intanto Vittorio sarà impegnato a scegliere il bikini spaziale più interessante tra i bozzetti disponibili.

Spoiler di martedì 14 aprile: Ludovica vuole abortire

Le anticipazioni di martedì 14 aprile vedono la stilista Gabriella preparerà tre modelli e li farà visionare al direttore che ne dovrà scegliere uno soltanto, il quale verrà indossato nel servizio fotografico dalla modella. Franco, nel frattempo, sorprenderà la moglie Paola in caffetteria con il suo ex fidanzato e cià scatenerà nell'uomo una furente scenata di gelosia.

Intanto Riccardo confesserà ad Angela della gravidanza di Ludovica, facendo sprofondare la Barbieri nello sconforto più assoluto. Anche Marta, venendo a conoscenza dello stato interessante della Brancia, non accoglierà bene la notizia perchè il pensiero andrà al suo recente aborto. La Rossi, Roberta ed Angela si confronteranno sulle loro storie amorose mentre faranno colazione al bar. Infine Ludovica sarà intenzionata ad interrompere la gravidanza ed avvertirà Riccardo per comunicargli la sua difficile decisione, che ne sarà terribilmente scosso.