Ieri sera martedì 7 aprile è andata in onda in prima serata su Rai 2, la semifinale dell'ottava edizione di Pechino Express, il programma televisivo condotto da Costantino Della Gherardesca. In questo penultimo appuntamento, è stata eliminata la coppia dei Gladiatori, composta da Max Giusti e Marco Mazzocchi, mentre sono riusciti ad arrivare alla finalissima del 13 aprile, Enzo Miccio e Carolina (che hanno anche vinto la nona tappa), le Collegiali e le Top Model.

La nona tappa di Pechino Express si è svolta in Corea del Sud

La semifinale di Pechino Express si è svolta in Corea, così come la finalissima che si svolgerà nella capitale del paese asiatico, Seul. Durante, la nona tappa, le 4 coppie in gara hanno dovuto affrontare numerose prove, tra cui quella di trovare almeno tre persone, il cui cognome era Kim. Ma oltre a quest'ultima sfida, i viaggiatori hanno anche dovuto affrontare la temibile prova dell'adventure game, chiamata 'I sette mostri'. In quest'ultima, i concorrenti in gara hanno dovuto mangiare il 'cetriolo di mare' e il 'pen di mare'.

Quest'ultimo, non è un pesce, ma piuttosto un verme marino che preferisce non farsi vedere in giro e vive nella sua tana sotto la sabbia. Le quattro coppie in gara sono state davvero messe a dura prova, in quella che è da sempre, la sfida più temuta per tutti i concorrenti.

Prova intermedia vinta dai Gladiatori

Successivamente, la Giannuzzi e Miccio sono riusciti ad arrivare per primi alla prova intermedia e dietro di loro Gladiatori e Collegiali, mentre la Mello e la Kovac sono arrivate ultime e non hanno avuto la possibilità di partecipare alla prova vantaggio.

Quest'ultima è stata una sfida a tiro con l'arco tra i viaggiatori, che ha visto il trionfo di Giusti e Mazzocchi, che hanno affidato la bandiera nera a Nicole e Jennifer. Infatti, queste ultime sono partite 10 minuti dopo gli altri concorrenti, mentre i Gladiatori sono stati più benevoli con Enzo e Carolina, in quanto gli hanno dato solo dei palloncini da portare con loro tutto il viaggio.

Max e Marco eliminati ad un passo dalla finale

Alla fine, gli organizzatori di matrimonio sono riusciti a vincere la penultima tappa del game show di Rai 2, seguiti da Collegiali e Top. Sono invece arrivati ultimi Max e Marco, che hanno avuto la busta nera come ultima possibilità, ma non sono riusciti a salvarsi, in quanto era una tappa eliminatoria.

In finale sono arrivate tre coppie che si contenderanno la vittoria dell'adventure game. A noi, non ci resta che attendere la messa in onda dell'ultima puntata di Pechino Express, per scoprire chi trionferà. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere l'ultimo appuntamento e quelli precedenti in diretta tv, avrà la possibilità di recuperarli tramite la piattaforma gratuita di Rai Play.