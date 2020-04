In questo momento complicato in cui tutta l'Italia sta rispettando la quarantena, molte celebrità stanno raccontando come trascorrono le loro giornate, e lo stanno facendo attraverso i social, le radio o la televisione. Questa volta è stato il turno di Emma Marrone.

La cantante salentina è stata ospite del programma radiofonico Un giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ai microfoni di Rai Radio 1 ha spiegato come trascorre le sue giornate tra faccende domestiche, cucina e cure estetiche, e ha parlato della finale di Amici di Maria De Filippi, complimentandosi con la vincitrice Gaia.

Emma Marrone e la quarantena: 'Cucino e canto sui social'

Emma Marrone si è innanzitutto soffermata su quello che fa in casa in questo periodo di isolamento domiciliare. Ha precisato che attualmente si trova a Roma e non in Puglia. Infatti ha preso questa decisione per tutelare la sua famiglia ed evitare che vi fossero degli spostamenti potenzialmente pericolosi per il contagio. Sente molto la mancanza della sua famiglia, ma attende con ansia il momento in cui potrà riabbracciarla.

La cantante ha raccontato che per trascorrere il tempo cucina tantissimo, soprattutto i dolci, seguendo le ricette di sua nonna: "Oggi pollo alla cacciatora", ha detto.

Al contempo, si intrattiene con i suoi follower cantando sui social e si coccola facendo diverse cure estetiche, come, ad esempio, pedicure e trattamenti al viso.

Ha approfittato di tutto il tempo che adesso ha a disposizione per cambiare la disposizione dei mobili, ammettendo pero che è stato un caso: era partita con il voler passare solo l'aspirapolvere, invece ha smontato e rimontato tutto il mobilio della sua stanza da letto.

A questo punto ha ironizzato: "Credo di aver messo finalmente la testa del letto a nord".

Emma Marrone applaude i finalisti di Amici 19

Emma Marrone è diventata famosa grazie alla sua vittoria alla nona edizione del programma Amici di Maria De Filippi. La cantante pugliese è molto legata al talent-show e lo segue ogni volta che può. Durante l'intervista a Un Giorno da Pecora ha dato il suo parere su Amici di quest'anno che ha da poco incoronato vincitrice Gaia Gozzi.

L'artista ha affermato che per i ragazzi non deve essere stato semplice esibirsi in uno studio vuoto, senza gli applausi del pubblico che danno la carica necessaria per affrontare la gara. E proprio a tal proposito, ha sottolineato che gli allievi di quest'edizione sono stati molto coraggiosi.

Inoltre ha aggiunto che il momento della vittoria di Gaia Gozzi è stato ugualmente emozionante, anche se sono mancati gli abbracci e il pubblico. Emma si è detta contenta per il trionfo della giovane cantante italo-brasiliana e si è complimentata anche con gli altri finalisti che hanno donato attimi di svago, talento e spettacolo agli italiani in un momento così complicato.