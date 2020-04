Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 aprile su Canale 5, si darà ampio spazio alla vicenda di Bill Spencer, interpretato dall'attore americano Don Diamont, il quale farà decisamente fatica a credere di essere il vero padre di Florence Fulton, come le ha rivelato Shauna. Così l'uomo sarà desideroso di leggere i risultati del test di paternità richiesto dalla stessa Flo. In seguito Florence deciderà inaspettatamente di confessare a Hope tutta la verità sulla morte della piccola Beth, ma gli eventi non andranno come previsto dalla ragazza.

Di seguito approfondiamo alcuni particolari degli spoiler di Beautiful.

Spoiler Beautiful: Bill non crede di essere il vero padre di Florence

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 13 al 17 aprile, Bill Spencer non riuscirà a credere di essere il vero padre di Florence come ha raccontato Shauna, così l'uomo deciderà di andare a parlare con Wyatt, Shauna e Quinn della delicata situazione. Più tardi anche Wyatt sarà convinto che lo Spencer non possa essere il padre di Flo, ma attenderà le analisi di paternità per avere la conferma dei suoi sospetti.

Successivamente arriverà il risultato del test del DNA richiesto da Flo e tutti saranno molto curiosi di scoprire finalmente la verità, compresi Shauna, Bill e Quinn.

Florence chiama Hope per raccontargli la verità

Bill leggerà le analisi del test di paternità e scoprirà di non essere il padre biologico di Florence Fulton, come invece sosteneva Shauna, dopo aver appurato la notizia l'uomo sarà parecchio sollevato.

Si scoprirà, invece, che il padre di Florence è Storm Logan, il fratello ormai defunto di Brooke, Katie e Donna. Successivamente Florence, resasi conto di far parte della famiglia Logan si sentirà notevolmente in colpa per aver mantenuto il suo terribile segreto. Per tale ragione la Fulton deciderà di rivelare tutta la verità a Hope, riguardo la sua bambina che lei crede ormai morta, così chiamerà la Logan.

Nel momento cruciale, Florence verrà improvvisamente interrotta da sua madre Shauna, Quinn e Wyatt, pertanto il segreto della piccola Beth continuerà a rimanere intatto.

Dove rivedere in streaming online gli episodi di Beautiful

Intanto che vadano in onda le nuove puntate di Beautiful è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in tv. Basta registrarsi gratuitamente sul sito apposito MediasetPlay.it. Nella piattaforma, oltre agli episodi della soap opera americana sono presenti alcuni 'extra' relativi alle trame e ai personaggi di Beautiful.