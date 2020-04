Lei è una delle ragazze più famose di tutto il mondo del Cinema: stiamo parlando di Emma Charlotte Duerre Watson, meglio conosciuta come Hermione Granger nella saga cinematografica di Harry Potter. Oggi 15 aprile per la Watson è un giorno molto importante, in quanto compie 30 anni. La sua prima apparizione sul grande schermo fu vent'anni fa, quando uscì il primo episodio sulla storia del maghetto di Hogwarts, appunto "Harry Potter e la pietra filosofale". Oggi i media internazionali riportano tante curiosità su Emma, a partire proprio dagli otto provini che la giovane dovette affrontare prima di aggiudicarsi il ruolo di Hermione.

Da lì in poi partì il suo successo mondiale, che non le ha certo montato la testa: la giovane ha utilizzato i suoi guadagni anche per continuare gli studi di Economia fino alla sua laurea.

Emma Watson: 'Io libera dalle pressioni della società'

Emma ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in occasione del suo trentesimo compleanno. La ragazza sostiene che nel mondo ci sia un afflusso abbastanza intenso di messaggi subliminali, e anche molti pregiudizi, soprattutto sulle donne. "Se non hai messo su casa, se non hai un marito, se non hai un bambino e hai compiuto 30 anni allora c'è qualcosa che non va.

Così come se non hai un'incredibilmente e stabile carriera... C'è questa incredibile quantità di ansia legata ai 30 anni che deriva dalle aspettative della società" - questo è il pensiero della Watson, la quale si identifica come una donna libera dalle pressioni della società moderna. La ragazza è nata a Parigi, e ha vissuto nella capitale francese fino all'età di cinque anni, poi i suoi genitori divorziarono e si trasferì con la madre a Oxford, in Inghilterra, dove vive attualmente.

All'eta di quindici anni divenne la persona più giovane ad apparire sulla copertina della rivista Vogue.

Nella sua carriera anche film d'autore

Emma Watson per molto tempo è stata conosciuta come la Hermione di Harry Potter. Ma oltre alla saga che l'ha resa famosa, in questi ultimi anni ha partecipato anche a molti film d'autore. Ha lavorato con registi del calibro di Sofia Coppola in Bling Ring, un film che racconta la storia di un gruppo di adolescenti affascinati dal mondo di Hollywood, i quali eseguono una serie di furti nelle ville degli attori più ricchi.

Ha anche interpretato Belle nella riproposizione cinematografica del cartone animato "La Bella e la Bestia". Negli ultimi anni Emma è diventata anche ambasciatrice della UN Women, l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa della difesa dei diritti delle donne. L'attrice è strenua sostenitrice delle pari opportunità. Nel 2013 fu premiata con gli MTV Awards per la sua interpretazione nel film "Noi siamo infinito".