Questo pomeriggio, due degli attori amatissimi del Paradiso delle Signore e cioè Enrica Pintore e Giorgio Lupano, sono stati ospiti, in collegamento, a 'La Vita in Diretta', il programma che va in onda tutti i pomeriggi su Rai 1 dalle 14 alle 18, e che viene condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. I due attori del Paradiso, hanno raccontato come stanno trascorrendo questa quarantena e quale sarà la prima cosa che faranno non appena l'emergenza sanitaria sarà finita. Inoltre, hanno anticipato qualche piccolo dettaglio della puntata che é andata in onda poche ore fa, sempre su Rai 1.

Il collegamento dei due attori del Paradiso, era stato anticipato sui profili social privati dei due artisti, ed era molto atteso dai fan della coppia.

Clelia e Luciano si separeranno

Giorgio Lupano, durante il collegamento, ha anticipato ai fan che per le prossime 10 puntate il Ragioniere Cattaneo non si vedrà sulla scena. Già, perché a seguito della delicata operazione di suo figlio Federico, è stato costretto a lasciare il Paradiso e la sua amata Clelia Callegaris, ed a partire per la Svizzera.

Si tratta però di una separazione momentanea. Proprio questo pomeriggio(così come anticipato da Giorgio Lupano) é andato in onda il saluto affettuoso tra Clelia ed il Ragioniere. "Saluto la mia amata Clelia", ha infatti affermato l'attore che interpreta Cattaneo. Enrica Pintore, invece ha parlato dell’attesissimo matrimonio tra la Contessa Adelaide e l' Avvocato Ravasi (che andrà invece in onda domani pomeriggio).

La capo commessa del grande magazzino ha rivelato che la Contessa Di Sant'Erasmo non è così cattiva come sembra, ma che, al contrario, il futuro sposo è molto più subdolo di lei. Enrica Pintore non ha voluto anticipare nulla di più in merito a ciò che andrà in onda nei prossimi giorni, ma ha fatto intendere che le prossime puntate saranno ricche di sorprese che lasceranno i fan della soap opera con il fiato sospeso.

Gli attori del Paradiso hanno ringraziato i medici

I due amatissimi attori, durante il collegamento con La Vita in Diretta, inoltre hanno raccontato anche come stanno vivendo in casa queste giornate così delicate ed hanno ringraziato i due presentatori del rotocalco di attualità per il prezioso lavoro che stanno svolgendo in questo periodo, nonostante tutte le difficoltà, perché grazie a loro i cittadini italiani, per poche ore, riescono a distrarsi, passando così un pomeriggio più sereno.

Dopo aver ringraziato la Cuccarini e Matano, Enrica Pintore e Giorgio Lupano hanno ringraziato anche tutto il prezioso lavoro che medici e infermieri svolgono ogni giorno negli ospedali. Infine, sia la Pintore che Lupano, hanno dichiarato che una volta che sarà finita questa emergenza sanitaria, la prima cosa che faranno, sarà quella di tornare nelle loro città d'origine (in Sardegna la Pintore, mentre Lupano a Torino) per riabbracciare i loro parenti più stretti.