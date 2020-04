Francesca Barra, lucana d'origine, è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Ha tre figli e dal 2018 è sposata con l'attore Claudio Santamaria, con cui ha partecipato alla prima edizione del reality "Celebrity Hunted", riuscendo a vincere insieme alla coppia formata da Fedez e Luis Sal. Di seguito l'intervista rilasciata per Blasting News.

Intervista a Francesca Barra

Ciao Francesca, parlaci un po' di te: quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

I miei hobby non sono mai solo passatempi: cucino, cucio, fotografo e canto.

Fanno parte del mio bagagliaio umano e professionale, non riesco a considerarli "tappa buchi".

Il 13 Marzo 2020 è stata rilasciata la prima edizione di "Celebrity Hunted", peraltro vinta proprio da te in coppia con tuo marito Claudio Santamaria e da Fedez - Luis Sal. Parlaci di questa esperienza, cosa ti ha lasciato a livello personale e professionale?

L'esperienza è stata adrenalina pura, rappresentativa della mia vita e di Claudio. È stata imprevedibile, fuori dagli schemi, sempre pronta a cambiamenti.

Puntare all'obiettivo e arrivarci, sempre. Insieme meglio.

Nel 2019 hai pubblicato il primo libro con tuo marito Claudio, com'è nata l'idea di scriverlo insieme?

Claudio cercava un'idea per dirigere un lungometraggio, io avevo una storia che non aspettava altro che mettere le ali. Abbiamo entrambi la passione per le tradizioni del sud, le arti magiche così ben narrate nel libro "Sud e magia" di De Martino, così abbiamo fuso la nostra conoscenza, la diffidenza e la potenza dell'argomento, dando vita a una terza voce.

Come stai trascorrendo questo periodo di quarantena forzata?

Io e Claudio ne abbiamo approfittato per dedicarci alle cose che avevamo rimandato: a casa, fra le nostre passioni. Lui ha ripreso a suonare la tromba, io ho dato lezioni di cucina a tutti, anche alla bimba di quattro anni. Abbiamo anche cucinato per associazioni che aiutano le famiglie in difficoltà. Abbiamo anche visto molte serie tv, letto, scritto, cercato di condividere tempo prezioso e costruttivo anche con chi è a distanza, sui social.

In realtà io e Claudio non siamo molto mondani, capitavano anche periodi in cui restavamo chiusi in casa a lavorare.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Devo prendere delle decisioni importanti che riguardano il mio lavoro ed è difficile scegliere perché non riesco a immaginare di emergere da un letargo ed entrare in un altro luogo impegnativo. Avrei bisogno di aria, di camminare e respirare. Sentirmi libera e far sentire libero e leggero chi amo. Quindi sarà dura capire come in che modo rientrare al lavoro.

Un messaggio ai lettori di Blasting News per restare a casa?

Imparare qualcosa di nuovo, costruire, realizzare senza rimandare.