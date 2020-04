Ieri sera mercoledì 1 aprile, è andata in onda in prima serata su Canale 5, la semifinale della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il Reality Show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini. In questo penultimo appuntamento non sono mancati i momenti emozionanti e i colpi di scena, tra cui una catena di eliminazioni che hanno portato all'abbandono dell'attore Antonio Zequila, dell'ex modella Licia Nunez e dell'ex di Uomini e Donne Teresanna Pugliese.

Invece, il pubblico ha deciso di mandare alla finalissima di mercoledì 8 aprile, il figlio d'arte Paolo Ciavarro e l'ex madre natura Paola Di Benedetto.

I due si aggiungono al papirologo di fama internazionale Aristide Malnati e l'ex calciatore Sossio Aruta. Inoltre, quest'anno saranno in sei a contendersi la vittoria finale e gli ultimi due posti disponibili se li giocheranno al televoto della settimana prossima, Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Pugliese.

Tutti i gieffini contro Zequila

Durante la puntata della settimana scorsa, Zequila è stato mandato al televoto dalla maggior parte dei gieffini della casa più spiata d'Italia. Infatti, proprio per questo motivo, l'attore è apparso molto avvelenato e ha accusato i suoi colleghi di aver fatto branco contro di lui.

La Di Benedetto ha risposto a quest'accusa e ha affermato che Antonio è vittima di se stesso. Ma non è tutto, perché anche Sossio ha punzecchiato l'attore, affermando che in questi giorni di nomination sembrava 'Padre Antonio da Amalfi' e ha chiesto scusa a tutti per farsi vedere dal pubblico a casa. Inoltre, il 56enne ha scritto su tutti i muri della casa più spiata d'Italia che merita di andare in finale, più di chiunque altro.

Poco dopo, Antonio è stato eliminato dal reality show di Mediaset, che non l'ha presa affatto bene e se ne è andato via come una furia senza salutare nessun concorrente. L'unico che l'ha difeso è stato Aristide che ha affermato che Zequila in queste ultime settimane non si è sentito compreso.

Due finalisti e due eliminazioni

Successivamente, si è aperto un televoto flash per decretare il terzo finalista della quarta edizione del Gf Vip, ma anche il secondo eliminato della puntata.

In particolare, gli uomini rimasti in gara hanno dovuto decidere quale donna non meritava la finale e alla fine sono finite in nomination Paola, Licia e Antonella. Il pubblico ha deciso di eliminare la Nunez e portare la Di Benedetto alla finalissima.

Ovviamente, le sorprese non sono finite qui, perché Signorini ha aperto una nuova votazione e ha chiamato Teresanna Pugliese per annunciarle che sarà automaticamente al televoto e il pubblico deciderà se mandarla o meno in finale. Poi, l'ex corteggiatrice e tronista di U&D, ha scelto di portare Paolo con sé che a sua volta ha indicato Denver. Poco dopo, il pubblico ha scelto Ciavarro come quarto finalista e Teresanna è stata eliminata dalla casa più spiata d'Italia.