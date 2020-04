Dopo una settimana dalla finalissima del GF Vip 4, un'ex concorrente, che è stata considerata la vincitrice morale del reality, ha parlato nuovamente dell’esperienza vissuta. Nella giornata di martedì 14 aprile 2020, Adriana Volpe ha rilasciato delle dichiarazioni in un’intervista che non sono passate di certo inosservate. La conduttrice, che è stata in grado di farsi apprezzare dal pubblico, dopo aver ammesso di essersi scatenata nella casa più spiata d’Italia, ha svelato ciò che ha pensato suo marito di lei.

A detta dell’ex modella, Roberto Parli ha visto un’Adriana diversa nel programma prodotto da Endemol Shine Italy. L’ex gieffina addirittura è arrivata ad affermare: “Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana”.

Adriana rivela che suo marito ha riscoperto un lato del suo carattere che non conosceva

Adriana Volpe che purtroppo si è vista costretta a concludere il suo percorso nella quarta edizione del GF Vip in anticipo a causa del lutto del suocero, ha raccontato ancora una volta ciò che ha provato nel reality.

La conduttrice nelle scorse ore è stata intervistata su Instagram, dal settimanale ‘Chi’. Per cominciare l’ex gieffina ha ammesso di essersi divertita molto nel programma condotto da Signorini, per essere stata anche euforica e adolescenziale. I telespettatori in effetti hanno avuto modo di vedere la 46enne rapportarsi con dei compagni d’avventura molto più giovani di lei, tra questi Paola Di Benedetto, Andrea Montovoli, e Andrea Denver.

A questo punto la Volpe ha svelato che suo marito Roberto Parli, pur essendo sposato con lei dal 2008, ha notato una parte del suo carattere che non aveva mai visto. Le seguenti sono le parole che l’agente immobiliare avrebbe rivolto alla moglie con onestà: "Ho avuto una botta di gelosia terribile". Successivamente l’ex modella ha sottolineato di aver sempre evitato di parlare del marito sotto i riflettori delle telecamere, poiché essendo una persona riservata non ama apparire.

La Volpe però ci ha tenuto a precisare che nonostante si sia mostrata diversa nella casa di Cinecittà, il rapporto tra lei e suo marito è sempre lo stesso. Adriana ha quindi smentito le voci di una presunta crisi con il padre di sua figlia, diffuse in rete da parecchi giorni.

La moglie di Roberto Parli non vuole avere nessun dialogo con Giancarlo Magalli

Sempre ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini, la Volpe si è soffermata a parlare anche di Giancarlo Magalli. Quest’ultimo dopo il decesso del suocero della conduttrice, tramite diversi appelli si è detto disposto a seppellire l’ascia da guerra con l’ex collega.

Al tal proposito, Adriana ha raccontato retroscena sul presentatore Rai, facendo sapere di non avere alcuna intenzione di confrontarsi con lo stesso. L’ex gieffina ha criticato il 72enne dichiarando che tutti coloro che presentano un programma con lui durano poco, poiché ogni anno provava a sostituirla. Inoltre la moglie di Roberto Parli ci ha tenuto a precisare che il conduttore ha provato a fare pace con lei soltanto pubblicamente, visto che non le ha inviato nemmeno un messaggio di condoglianze. In seguito l’ex gieffina, oltre a chiarire una volta per tutte che tra lei e Andrea Denver al Grande Fratello Vip non c’è stato nessun flirt e che si tratta di un ragazzo molto educato, ha fatto delle considerazioni su altri ex coinquilini.

La conduttrice, dopo aver dichiarato che nel reality condotto da Signorini è riuscita a tirare fuori il suo carattere, si è espressa su Antonella Elia dicendo che tutti siamo imperfetti. Per finire la Volpe si è mostrata felice per la vittoria di Paola Di Benedetto sostenendo che avrà un futuro in tv, e ha promosso la neo coppia Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia affermando che tra i due è scattato un amore pazzesco.