Una Vita continuerà ad emozionare i telespettatori italiani grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Gli spoiler delle nuove puntate in onda dal 3 all'8 maggio su Canale 5, svelano che Samuel Alday inizierà a essere stanco dei pettegolezzi su Genoveva Salmeron. Ad Acacias 38 arriverà Cinta Dominguez, mentre Lucia Alvarado chiederà a Telmo Martinez di lasciarla in pace.

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita 3-8 maggio: Antonito litiga con Felipe, in paese arriva Cinta

Le anticipazioni della soap opera Una Vita, riguardanti le puntate che saranno trasmesse da domenica 3 fino a venerdì 8 maggio su Canale 5, rivelano che Felipe accuserà Ramon di essere un assassino davanti a Lolita e Antonito.

Quest'ultimo litigherà con l'Alvarez Hermoso per difendere suo padre, tant'è che dovrà intervenire la Casado per dividerli. In seguito, l'avvocato chiederà a Susana e Felicia di isolare il Palacios senior. Telmo, invece, non riuscirà a capire per quale motivo Ursula non gli ha mai parlato dell'esistenza di Mateo nelle svariate missive che gli ha scritto. Per questo motivo, Martinez chiederà delle spiegazioni in merito alla Diacenta, focalizzando il suo discorso anche su Eduardo Torralba, l'arrogante marito di Lucia.

Intanto, Josè Miguel Dominguez e Bellita inizieranno a socializzare con i residenti del quartiere, tant'è che i due consorti si mostreranno contenti non appena riceveranno la visita inattesa della loro figlia Cinta. Quest'ultima, infatti, farà sapere ai suoi genitori che resterà per un periodo in paese a causa di una strana epidemia influenzale che è scoppiata nel collegio dove studia.

Lucia chiede a Telmo di lasciarla in pace

Ma i colpi di scena non sono finiti ancora qui, perché le trame delle puntate di Una vita in onda da domenica 3 maggio 2020 svelano che Lucia chiederà perdono all'ex fidanzato riguardo al furto dell’eredità dei Marchesi di Valmez. Malgrado ciò, l'Alvarado chiederà a Telmo di lasciarla in pace. Martinez avrà anche uno scontro con Eduardo. Nel frattempo, Felicia e Susana continueranno a parlare male di Genoveva, la quale verrà considerata una donna poco elegante.

Arantxa avrà la sensazione che Cinta stia nascondendo qualcosa, mentre i suoi familiari non noteranno niente di strano. Liberto e Rosina scopriranno che il gruppo terroristico, dal quale si nascondevano, è stato completamente sgominato.

Samuel cerca una soluzione per Genoveva

Sempre gli spoiler della TV Soap Una Vita raccontano che Samuel farà sapere a Telmo che adesso è felicemente sposato con Salmeron, ragion per cui sarebbe contento di diventare suo amico, visto che non ha più alcun motivo per tramare contro di lui. Per finire, stanco dei pettegolezzi che riguardano sua moglie, l'Alday cercherà di trovare una soluzione affinché sua moglie venga accettata dai compaesani di Acacias 38.

