L’ultima puntata del GF Vip 4 si è conclusa con la vittoria di Paola Di Benedetto che, con delle lacrime di gioia, ha fatto capire che non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata lei a trionfare. La fidanzata di Federico Rossi, oltre ad essere stata presa di mira dalla sua ex manager Paola Benegas che per avvalorare la sua tesi si è servita dell’intervento del noto giornalista Gabriele Parpiglia, è stata criticata anche da un ex gieffino. Si tratta di Salvo Veneziano, che si è lamentato su Instagram facendo sapere che il televoto nelle prossime eventuali edizioni del programma dovrebbe essere rivisto, poiché è inconcepibile che una persona vinca soltanto perché ha più fan.

Paola Benegas commenta la vittoria di Paola

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la finalissima della quarta edizione del GF Vip, che ha salutato il pubblico con l’inaspettata proclamazione di Paola Di Benedetto. In queste ore sul web sta facendo molto discutere un retroscena spinoso, riguardante ciò che sarebbe accaduto prima della vittoria della modella vicentina. Ad insospettire il web è stata Paola Benegas, l’ex manager della fidanzata di Federico Rossi che di solito non perde occasione per sostenere i suoi talenti.

La donna, nelle scorse ore, ha pubblicato un post abbastanza ambiguo, facendo capire che sia indirizzato all’ex madre natura di Ciao Darwin. L’agente di moda ha commentato il trionfo di Paola, facendosi i complimenti da sola tramite una storia condivisa su Instagram. Inoltre la fondatrice della Benegas Model e Management ha catturato l’attenzione dei fan del reality condotto da Signorini, scrivendo le seguenti parole: “Ho avuto fiuto e occhio.

E tempo fa qualcuno lo sapeva, vero Gabriele Parpiglia? Mancano le belle parole”. La replica di quest’ultimo ovviamente non si è fatta attendere: oltre a confermare alla Benegas di ricordarsi che lei a gennaio aveva previsto tutto, ha aggiunto che la riconoscenza è dimenticata.

Salvo Veneziano critica la modalità di televoto del GF Vip

Mentre Paola Benegas ha fatto intuire che il suo rapporto professionale con Paola Di Benedetto si sia interrotto nel peggiore dei modi, un ex concorrente ha espresso il proprio parere sulla finale del GF Vip.

Il personaggio in questione è lo storico gieffino squalificato nella quarta edizione del programma condotto da Signorini, per aver pronunciato delle frasi inaccettabili nei confronti di Elisa De Panicis. Salvo Veneziano, attraverso il proprio profilo Instagram, ha proposto agli autori del Reality Show di cambiare la modalità del televoto. Le seguenti sono state le parole che il marito di Giusy Merendino ha scritto in un suo post: “Era normale che vincesse lei con 1,7 milioni di follower. Il suo ragazzo si è portato tutte le sue fan per votarla. Quando c’è un reality bisogna votare alla vecchia maniera”.

L’ex concorrente potrebbe aver replicato al recente attacco della vincitrice, che durante l’ultima settimana vissuta nella casa del Grande Fratello Vip si è pronunciata duramente su di lui. In particolare la modella vicentina ha approfittato di un gioco sulle confessioni per far sapere che avrebbe dato volentieri uno schiaffo a Salvo Veneziano se fosse rientrato in gioco dopo tutto quel caos.