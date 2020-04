Il Grande Fratello Vip si è concluso da meno di una settimana ma le polemiche intorno agli ex concorrenti non si placano. A scatenare una nuova bufera ci ha pensato in queste ultime ore, un video postato su Instagram da Fernanda Lessa, ripresa con un paio di forbici in mano, con le quali sembra voler simulare un attacco verso se stessa. il filmato ha scatenato i commenti e le critiche sul social network dove, tra gli altri, sono intervenuti anche Sossio Aruta e la compagna Ursula Bennardo i quali, a gran voce, hanno gridato 'vergognoso', auspicando tra l'altro, che Instagram prenda provvedimenti seri e chiuda il profilo della modella brasiliana.

Fernanda Lessa nella bufera per un video condiviso su instagram

Accuse e critiche sono piovute su Fernanda Lessa dopo che la modella brasiliana ha postato un filmato su Instagram in cui viene ripresa con paio di forbici in mano, intenta a simulare quello che sembra un attacco verso se stessa. Molte le critiche degli utenti per un video giudicato di cattivo gusto e che, in molti, vedono come di brutto esempio per molti giovani che seguono i social. La bufera scatenata dal filmato ha quindi costretto la Lessa ad intervenire per difendersi dalle accuse e, da quanto emerso, il suo voleva essere solo un modo per ironizzare sullo stress causato dall'emergenza sanitaria e che sta costringendo tutti a restare a casa.

Sossio e Ursula contro il filmato di Fernanda: 'E' vergognoso'

Come detto, in molti non hanno preso affatto bene il video di Fernanda Lessa e, tra questi, vi sono anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo i quali hanno voluto dire la loro sulla vicenda. 'E' vergognoso, sono scioccata, conviene segnalare il profilo' ha tuonato la Bennardo, mentre Sossio si è detto sconvolto per il video pubblicato dalla ex concorrente del Gf Vip: ''Si può fare un video del genere con delle forbici?' si chiede l'ex gieffino che, insieme alla sua compagna, si augura che Instagram faccia qualcosa per eliminare il profilo di Fernanda Lessa.

Sossio si scaglia contro Fernanda e il marito: 'Siete due persone pericolose'

Su Instagram, Sossio ha voluto rispondere anche al marito di Fernanda che, come noto, lo aveva più volte attaccato durante la sua permanenza al Gf Vip. Tra le altre cose, l'ex gieffino ha invitato Luca Zocchi a non parlare a sproposito di Ursula, facendogli presente come la sua compagna trasmetta solo amore e dolcezza. Riferendosi proprio agli attacchi gratuiti ricevuti da Luca, ha poi concluso dicendo: 'Mi fai così pena che lascio perdere'.

Non ha invece lasciato perdere sulla vicenda del filmato dove Sossio ha attaccato entrambi i coniugi definendoli 'due persone pericolose'.