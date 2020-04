Nella giornata di lunedì 6 aprile, Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia, sono state protagoniste di una diretta Instagram con i loro follower. Rispetto all'influencer siciliana, la moglie di Luca Zocchi è stata un po' più pungente nei confronti di Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Paola Di Benedetto.

Ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip 4, Fernanda e Clizia hanno speso delle parole d'affetto per Paolo Ciavarro. Entrambe le ex concorrenti della casa più spiata d'Italia, hanno invitato i fan a votare per il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Fernanda spara a zero su Patrick e Denver

Durante la diretta via Instagram, Fernanda Lessa ha puntato il dito contro Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese. Scendendo nel dettaglio, la modella italo-brasiliana avrebbe visto dei video sull'ex inviato di Striscia la Notizia che l'avrebbero delusa. A quanto pare Patrick e Denver avrebbero dato dei nomi in codice ad alcuni dei loro coinquilini: 'Fanta' corrisponderebbe a Paola, 'Sprite' ad Antonio Zequila o Fernanda e 'Sushi' sarebbe stato assegnato alla Incorvaia.

Nella chiacchierata tra le due ex gieffine, la Lessa avrebbe espresso il desiderio di vedere in finale Antonella Elia nella sfida con Patrick e Andrea Denver. Secondo la moglie del Zocchi, la 56enne torinese è una pazza scatenata ma almeno quando si arrabbia ha il coraggio di dire le cose in faccia: "Non si nasconde". Al contrario i suoi due ex coinquilini, starebbero facendo un po' troppi pettegolezzi all'interno della casa di Cinecittà: "Non hanno le p...e".

Per quanto riguarda Denver, la Lessa avrebbe etichettato il suo ex coinquilino come il "cagnolino" di Rita Rusic. Infine è arrivato l'affondo finale di Fernanda su Paola Di Benedetto: "Come la vedi? Tipo una pianta grassa praticamente". A riportare la calma su quest'ultimo argomento, ci ha pensato Luca Zocchi. Clizia Incorvaia invece, ha tagliato corto: "Intendevo pianta grassa, tra quelle che ci sono lì".

Clizia potrebbe essere la grande assente alla finale del GF Vip

Clizia Incorvaia prima di concludere la diretta, ha fatto chiarezza sulla sua presenta durante la finale. L'influencer siciliana ha spiegato, che essendo squalificata potrebbe non partecipare al collegamento. Poco dopo, però, ha precisato che essendo in diretta sui social, la produzione potrebbe anche decidere di farla intervenire.

Sebbene Clizia sia ancora rammaricata per il modo in sia uscita dal reality-show, ha lasciato intendere che la sua unica priorità è quella di far ricevere la sua sorpresa per Paolo Ciavarro.

A questo punto bisognerà attendere la messa in onda della finale per capire come si muoveranno gli autori del Grande Fratello Vip 4.