Dopo Beatrice Valli e Marco Fantini, un'altra coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne è stata costretta a rimandare le nozze previste per questa estate al 2021, si tratta di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. L'ex cavaliere del trono over ha fatto ritorno a casa dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip e presa coscienza della situazione che l'Italia sta vivendo per via dell'emergenza sanitaria legata la Coronavirus, d'accordo con la compagna, ha preso la decisione di posticipare le nozze.

I due, intervistati dal settimanale Nuovo Tv, hanno confidato che pensano di arrivare all'altare la prossima estate.

Sossio e Ursula si sposeranno nel 2021

'Ci piacerebbe sposarci d'estate' ha confessato la coppia nata al trono over alla rivista. 'Ormai sarà per il prossimo anno visto che è tutto fermo per l'emergenza sanitaria', hanno poi proseguito Ursula e Sossio che non hanno fatto mai mistero di voler diventare marito e moglie. Aruta mentre si trovava all'interno della casa del GF Vip ha fatto pubblicamente la richiesta all'ex dama, ma già da prima i due avevano annunciato le imminenti nozze.

L'arrivo della loro principessa Bianca ha reso il loro amore ancora più forte, tant'è che i due si sono già scambiati le fedi poiché sentono che il loro legame è indissolubile.

'Ora siamo separati ma a breve avremo il divorzio', hanno raccontato i due entrambi già genitori di figli nati dai rispettivi matrimoni precedenti. In ogni caso, la coppia ha saputo coinvolgere i loro bambini formando una bella famiglia allargata.

Adesso non resta che attendere che tutto torni alla normalità per iniziare a programmare in maniera concreta il loro giorno più bello.

Sossio su Ursula: 'Voglio che diventi mia moglie'

'Dopo la nascita di Bianca non mi piace chiamare Ursula 'compagna'. Voglio che diventi mia moglie', ha detto a Nuovo Tv Sossio. Aruta, infatti, vuole che agli occhi di tutti la Bennardo sia la coniuge, anche se in cuor loro i due si sentono già sposati.

La coppia sta vivendo insieme la quarantena e adesso si sta godendo la piccolina che a detta di Ursula ha sentito molto la mancanza del padre. L'ex dama ha sempre difeso il suo compagno mentre era al Grande Fratello Vip dimostrando una grande tenacia.

Di certo, la coppia non perderà tempo e appena sarà possibile annuncerà la data tanto attesa. Non è improbabile che le telecamere di Uomini e Donne a quel punto riprendano l'avvenimento. La coppia ha addirittura presentato Bianca in trasmissione e in ogni caso non sarebbe la prima volta che le nozze di due protagonisti del programma vadano in onda.

Tutto adesso è bloccato: non resta che attendere tempi più propizi.