Lara Zorzetto è stata una delle protagoniste di Temptation Island, il famoso reality show estivo, a cui ha preso parte in coppia con l'ormai ex fidanzato Michael De Giorgio. Si ricorda che la storia d'amore tra i due è stata destinata a morire prima della data di chiusura del programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia. Fu proprio Lara a lasciare Michael, a seguito di mancanze e continue offese da parte dell'ex fidanzato. Quest'ultimo, infatti, nel corso della sua permanenza nel villaggio aveva costruito un legame abbastanza intimo insieme ad una delle tentatrici, Rosa Cardinale.

A distanza di tempo dall'avventura televisiva, Lara ha dimostrato di aver cambiato radicalmente la propria vita. La ragazza ha dichiarato di essere in dolce attesa di un maschietto divenendo presto genitore insieme al suo attuale compagno (nonché padre del figlio), Mattia Monaci. Insieme alle belle notizie non possono mancare anche quelle brutte ed è questo il caso che interessa Lara, la quale di recente è stata pesantemente attaccata in merito al bambino che porta in grembo. "Un figlio solo per soldi": è questa la dura accusa che l'attuale compagna di Michael De Giorgio le ha rivolto pubblicamente su Instagram.

Lara Zorzetto criticata dalla fidanzata del suo ex Michael: 'Ti sei fatta mettere incinta per soldi'

In queste ultime ore la Zorzetto ha ricevuto delle pesanti accuse che la collegano nuovamente all'ex compagno. È l'attuale fidanzata di De Giorgio, la giovanissima Giorgia, che non è riuscita ad ignorare la nuova vita di Lara e che, dunque, ha deciso di intervenire pubblicamente contro l'ex protagonista del reality show ideato da Maria De Filippi.

Giorgia, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato delle stories che indirettamente si rivolgono a Lara (la ragazza tuttavia non ha direttamente pronunciato il suo nome). Giorgia ha dichiarato: "Stavo guardando il tuo profilo ed ho notato un dettaglio. Sei al quinto mese di gravidanza e stavo riflettendo sul fatto che se sei già al quinto mese significa che ti sei fatta mettere incinta lo stesso giorno che vi siete conosciuti?

Tu non ti fai schifo? Ti sei fatta mettere incinta soltanto per business, per aumentare i tuoi follower".

Lara Zorzetto non si difende, Michael in disaccordo con l'attacco mediatico

Dinanzi alle accuse ricevute, Lara sembra aver deciso di reagire con il silenzio. Intanto è il suo ex fidanzato, Michael, a parlare rivelando di non essere complice delle esternazioni di Giorgia. Il ragazzo ha anche dichiarato di aver più volte provato a far ragione l'attuale compagna in merito alla gravità delle offese dichiarate contro la Zorzetto. Si sono trattati, però, di tentativi nulli che a seguito dell'accaduto hanno portato Michael nelle condizioni di interrompere la sua relazione con Giorgia.