Questa sera andrà in onda in prima serata su Rai 1, la nuova fiction composta da sei puntate 'Vivi e lascia vivere', diretta da Pappi Corsicato e con protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci. La serie racconterà la storia di Laura Ruggero, una madre che a causa della lunga assenza di suo marito per lavoro, crescerà praticamente da sola i suoi tre figli: Giada, Nina e Giovanni, rispettivamente di 23 e 17 anni (la seconda e il terzo sono gemelli). La donna interpretata dall'attrice fiorentina vive a Napoli, mentre il marito il cui nome è Renato, suona a bordo delle navi da crociera, quindi è spesso lontano da casa.

Laura dovrà raccontare la perdita di Renato ai figli

Un giorno Laura dovrà raccontare ai suoi figli che il loro padre avrà perso la vita in un incendio nell'isola spagnola di Tenerife. Nonostante la grave perdita subita, la protagonista della fiction si renderà conto che dovrà comunque trovare la forza di andare avanti per i suoi 3 figli, per assicurargli una vita dignitosa e deciderà di reinventarsi. Proprio per questo motivo, la Ruggero sfrutterà la sua grande passione per la cucina e aprirà un'impresa street food, insieme ad alcune delle sue amiche più care.

Allo stesso tempo però la donna dovrà affrontare anche alcuni misteri che hanno portato alla morte di suo marito.

L'attrice fiorentina ha raccontato il suo personaggio in un'intervista

L'attrice 58enne, durante un'intervista ad Affariitaliani.it ha rivelato che il regista si è ispirato a Filumena Marturano in un primo momento, per il personaggio di Laura Ruggero, però allo stesso tempo, lei ha dichiarato che non l'ha tenuta come riferimento principale.

Poi, durante una chiacchierata a metà delle riprese che si sono svolte lo scorso anno tra Napoli e Roma, l'attrice e il regista hanno parlato di altri riferimenti femminili come Mommy di Xavier Dolan e Penelope Cruz in Volver, cioè madri più contemporanee.

Inoltre, Elena Sofia Ricci ha avuto modo di spiegare che il personaggio di Laura ha sicuramente il carattere e la determinazione di Filumena, ma non c'entra molto con lei.

Infatti, l'attrice ha spiegato di aver cercato di costruire una donna che avesse un carattere nel suo modo, cioè non troppo tradizionale e affettuosa al punto giusto. Dunque, una donna moderna, che cercherà di proteggere i suoi figli dal dolore forte della perdita del padre, ma commetterà degli errori.

Infine, la Ricci ha aggiunto che il soggetto le era stato mandato da quattro anni e subito aveva aderito, in quanto la fiction racconta una storia molto avvincente e di riscatto femminile. Però, la Serie TV rappresenta una storia femminile, ma non femminista e questo l'attrice ci ha tenuto a precisarlo.