Ieri sera mercoledì 8 aprile è andata in onda in prima serata su Canale 5, la finalissima della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il Reality Show di Mediaset condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini.Quest'anno, il programma televisivo si è chiuso con un esito abbastanza inaspettato, in quanto ha trionfato l'ex madre natura di Ciao Darwin, Paola Di Benedetto. La ragazza ha avuto la meglio sul figlio d'arte Paolo Ciavarro e sull'ex calciatore Sossio Aruta, che si è classificato sull'ultimo gradino del podio.

Paola Di Benedetto dona l'intero montepremi in beneficenza

Anche la 25enne vicentina è rimasta un po' sorpresa della vittoria, ma allo stesso tempo era felicissima e non ha trattenuto le lacrime per la commozione. Inoltre, la ragazza appena ha appreso del suo trionfo, ha deciso di voler devolvere l’intero montepremi di 100 mila euro alla Protezione civile. In particolare, di questa cifra, il 50%, da regolamento era già previsto in beneficenza, però, la ragazza ha deciso di donare l'intera somma. La scelta di Paola è inedita perché non ha incassato nulla per la sua vittoria, però allo stesso tempo è un gesto molto nobile che verrà sicuramente apprezzato dal popolo italiano.

La Di Benedetto ha chiuso nel migliore dei modi, la sua seconda esperienza in un reality show. La ragazza, all'interno della casa più spiata d'Italia, ci è arrivata già impegnata sentimentalmente, visto che è fidanzata con Federico Rossi, del duo Benji e Fede. Nonostante ciò Paola ha avuto la possibilità di mostrare tutta la sua personalità, cosa che i telespettatori hanno apprezzato molto e l'hanno premiata con la vittoria finale.

La gieffina ha vinto, superando la concorrenza di altri favoriti del programma tv, come Ciavarro, la Elia e Patrick Pugliese. Quando aveva partecipato all'Isola dei Famosi, invece, aveva fatto parlare di sé principalmente per la storia d'amore con Francesco Monte.

Il Gf Vip rimarrà nella storia della televisione italiana

La quarta edizione del Grande Fratello Vip, rimarrà nella storia della televisione italiana, non solo per le polemiche di Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia o per il grande gesto di solidarietà di Paola Di Benedetto, ma soprattutto per come l'emergenza sanitaria ha cambiato il reality radicalmente.

Infatti, nel corso dello svolgimento del reality, il Gf Vip 4 è stato privato del pubblico in studio e il conduttore televisivo è stato costretto a condurre le ultime puntate dagli studi di Milano e non da Roma. Nonostante ciò Alfonso Signorini ha saputo superare tutte le difficoltà che gli si sono state presentate, superando alla grande la prima prova al timone di un reality show.