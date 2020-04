Questa sera mercoledì 1 aprile andrà in onda in prima serata su Canale 5, la semifinale della quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. In questo penultimo appuntamento prima della tanto attesa finale gli animi saranno più accesi che mai, visto e considerato che ci sono state diverse liti all'interno della casa più spiata d'Italia, tra cui quella tra il primo finalista Sossio Aruta e Teresanna Pugliese.

Violenta lite all'interno del Gf Vip, tra Teresanna e Sossio

Andiamo con ordine, l'ennesima lite tra i due campani è iniziata ieri sera martedì 31 marzo, in quanto i due non si piacciono per niente e non fanno nulla per nasconderlo. Spesso, l'ex calciatore imita l'ex tronista e corteggiatrice di Uomini e donne che a sua volta sbotta perché non ne può più dell'atteggiamento di Sossio.

In particolare, la scintilla è scattata quando quest'ultimo ha preso per cena, una porzione di pollo cucinato da Teresanna che ha detto ad Aruta: 'Tu non mi rivolgi la parola e poi prendi il pollo che ho cucinato con tanto amore per i miei amici'.

E non è tutto, perché la napoletana ha anche affermato che è stufa delle imitazioni dell'uomo, visto e considerato che non è più un ragazzino, ma ha 50 anni. La Pugliese ha quindi chiesto rispetto e non ha gradito affatto la presa in giro, in quanto è lo stesso ragionamento che fece Licia Nunez quando Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola Di Benedetto si dilettavano nella sua imitazione. Però Aruta ha ribattuto che entrambi sono in una situazione, in cui bisogna convivere per forza e quindi deve accettare i suoi limiti.

Zequila si è preso i meriti di aver fermato la lite, ma Denver l'ha smentito

Dopodiché, i toni si sono alzati fino a quando, Teresanna ha definito Sossio 'un cane che pensa solo a se stesso e non considera gli altri'. A quel punto il compagno di Ursula Bennardo ha replicato che la donna doveva moderare i termini, in quanto 'il cane è la persona che sta insieme a lei'.

Alla fine, è intervenuta Paola Di Benedetto a calmare gli animi più accesi che mai, tra i due.

Infatti, l'ex madre natura ha detto a Sossio che non deve andare faccia a faccia con Teresanna e che entrambi devono calmarsi. Però, Aruta ha voluto controbattere ancora una volta affermando che la Pugliese è solo una cafona. Quest'ultima invece non ha più risposto.

Più tardi c'è stato un battibecco tra Antonio e Andrea, perché l'attore si è preso il merito di aver trascinato Sossio, ma non è vero perché l'uomo si è allontanato da solo. Infatti, Denver ha detto che Zequila deve smetterla di prendersi meriti che non ha, in quanto è stata Paola a fermare l'ex calciatore.

Ormai, la rissa violenta il giorno prima della diretta della puntata è diventato un appuntamento fisso, in questa rocambolesca edizione del Gf Vip.