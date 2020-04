La semifinale del Grande Fratello Vip 4 non ha lesinato sorprese e aggressioni verbali da parte di alcuni concorrenti. In nomination c'erano Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila, quest'ultimo è stato poi costretto a dover lasciare la casa per volere del pubblico. Prima del verdetto finale non sono mancate le polemiche e le invettive fra i concorrenti, in particolare tra Antonio e Patrick sono volati tantissimi insulti. "Sei lardoso, pesi 100kg", è stata l'invettiva dell'attore che ha replicato al biondo inquilino che gli aveva dato del 'co....'.

Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila: volano gli insulti

La penultima puntata, andata in onda ieri sera 1° aprile su Canale 5, è stata molto particolare e ricca di spunti molto interessanti. Oltre alle consuete emozioni che hanno riguardato alcuni dei Vip, sono andati in scena molteplici scontri e tantissime discussioni. Alfonso Signorini è stato chiamato ad un compito non facile, che in diverse circostanze ha visto scaldarsi non poco gli animi. Nella serata il pubblico ha potuto assistere all'eliminazione di Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese.

Soprattutto l'uscita dell'attore è stata caratterizzata da polemiche e insulti, in un confronto diretto tra Zequila e Patrick sono volate parole grosse e non sono mancati i momenti di forte tensione. "Sei un co...." ha affermato il tre volte concorrente del Grande Fratello ad Antonio, che a sua volta ha preso in giro l'inquilino biondo per alcuni suoi difetti fisici: "Sei lardoso, pesi 100kg". I due protagonisti del televoto, oltre Paolo che è stato il primo ad essere salvato dal pubblico votante, hanno terminato di insultarsi solo dopo l'esito del voto e l'uscita dell'attore dalla casa del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini aveva cercato di mitigare le offese facendo chiedere scusa a Patrick verso Zequila, questo gesto da parte del conduttore non è piaciuto molto agli utenti del web.

La reazione del web nei confronti di Signorini e Pupo

La decisione di Alfonso Signorini di far scusare Patrick nei confronti di Antonio Zequila e l'atteggiamento di Pupo, non sono assolutamente piaciute agli utenti del web, specialmente a quelli di Twitter.

Il popolo dei social non ha trovato giusto il fatto che il conduttore abbia richiesto delle scuse a senso unico, nessuno dei presenti in studio, Signorini e Pupo, si è sentito in dovere di difendere anche Patrick dalle invettive legate al suo fisico fatte da Antonio Zequila. Per la cronaca, l'ex inviato di Striscia la notizia e de Le Iene ha immediatamente fatto le sue scuse all'attore per aver pronunciato la parola 'co....'.