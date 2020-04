Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, negli ultimi giorni sta trovando conferma anche nelle parole dei diretti interessati. Dopo l'ammissione di un ritorno che ha fatto intendere il dj in diretta Instagram con Pio e Amedeo, è toccato alla 24enne romana sbilanciarsi sul suo privato in un commento che ha fatto il giro della rete: l'influencer ha risposto ad un polemico articolo che Selvaggia Lucarelli ha condiviso sui suoi profili social, e nel quale il suo libro è definito "fuffa".

Selvaggia Lucarelli attacca Giulia De Lelllis: il libro è 'fuffa'

Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare di un articolo che Selvaggia Lucarelli ha condiviso sui suoi account, quello che commenta in modo ironico e pungente l'ennesimo ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

"Lei ha fregato tutti. Ha scritto un libro in cui pareva aver elaborato il lutto dopo una storia tossica, in cui dispensava pillole di autostima, e invece non ha superato un bel niente", si legge su TPI in questi giorni in riferimento alla chiacchierata influencer.

L'autore di questo polemico racconto (che poi si è scoperto non essere la blogger e scrittrice sopra citata), ha fatto un breve excursus delle cose poco carine che la romana ha detto sul suo ex (i tradimenti ricevuti, il regime alimentare che era "costretta" a seguire ecc..) per poi sentenziare che il contenuto del romanzo che ha fatto registrare vendite record lo scorso autunno è soltanto "fuffa".

La risposta di Giulia De Lellis alle ultime polemiche

Dopo aver letto l'articolo che critica fortemente il suo romanzo "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" e la sua decisione di dare un'altra possibilità a Damante, Giulia De Lellis ha deciso di rispondere a colei che per prima ha condiviso questo pensiero alquanto polemico.

Sotto al post Instagram che Selvaggia Lucarelli ha dedicato alla sua ritrovata storia d'amore, l'influencer ha commentato che da una donna che di mancanze di rispetto se ne intende, si sarebbe aspettata supporto e non ripetute frecciatine velenose che condannano la sua decisione di tornare tra le braccia dell'ex fidanzato.

La giovane ha detto anche di considerarsi una persona molto coraggiosa per la scelta controcorrente che ha fatto, la stessa per la quale oggi in tanti le stanno puntando il dito contro e la stanno accusando di essere incoerente e falsa.

Con queste parole la 24enne ha confermato per l'ennesima volta che è stata lei a volerci riprovare per la terza volta in poco più di un anno con il ragazzo che l'ha tradita ripetutamente e dal quale sembra non riuscire proprio a stare lontana.

"Ciò ho ho scritto non definirlo fuffa, non essere cinica. Quel libro è una verità passata che sono riuscita a mettere via aiutando me stessa e tante persone", ha aggiunto l'ex corteggiatrice di Uomini e donne nel suo lungo sfogo social.

La presa di posizione di Giulia De Lellis

Come ha già dichiarato tante volte in passato, Giulia è convinta che il suo romanzo sui tradimenti sia stato d'aiuto a chi come lei ha vissuto un'esperienza del genere, dolorosa ma superabile dopo aver elaborato quanto è accaduto.

"Ciò che è stato resta, da parte senza sminuire né ieri né oggi", ha fatto sapere la romana su Instagram alcune ore fa.

La scelta di dare l'ennesima chance a Damante, dunque, sembra derivare esclusivamente dal cuore: la De Lellis, infatti, ammette pubblicamente di non aver dimenticato quello che di brutto è successo in passato, ma di essere pronta a provare a dare un'altra possibilità ad un sentimento forte che non è scemato con il tempo.

"Tranquilli, al massimo mi faccio male io mica voi", ha concluso l'influencer rivolgendosi a tutte quelle persone che si sono dette contrarie al ritorno di fiamma tra lei e Andrea a poche settimane dalla rottura con Iannone.