Quello che doveva essere una semplice burla, ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di molto di più. Antonella Elia e Sossio Aruta, infatti, si stavano divertendo come sempre a farsi degli scherzi in casa. Ad un certo punto, però, a seguito di un gavettone subito dalla Elia, i due protagonisti sono scivolati e la dama ha sbattuto la testa sul pavimento.

La concorrente ha detto: "Ahia, che testata". Nel giro di pochi secondi, anche tutti gli altri concorrenti sono accorsi in cucina per vedere come stesse la showgirl.

Il medico che l'ha visitata ha verificato le sue condizione ed ha detto che, per fortuna, non si è trattato di nulla di grave, tuttavia, sarebbe opportuno tenerla sotto controllo per un po' di tempo.

Lo scherzo di Antonella Elia a Sossio

Ad animare questi ultimi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello VIP ci stanno pensando Antonella Elia e il suo fedele compagno Sossio. I due hanno subito trovato una certa sintonia reciproca che li ha portati a diventare compagni di marachelle. Ad ogni modo, questa mattina, i due si sono scontrati a colpi di gavettoni.

Aruta si trovava sdraiato in giardino a prendere il sole quando, d'improvviso, è arrivata Antonella e gli ha gettato addosso una bustina contenente farina e formaggio grattugiato. Non contenta, però, la protagonista ha preso della cenere dal barbecue e l'ha tirata contro il suo compagno. La donna è apparsa molto felice di essere riuscita nel suo scherzo e non ha fatto altro che cantare vittoria per tutto il tempo.

La Elia cade e batte la testa

Dopo poco, però, Sossio ha avuto modo di consumare la sua vendetta. Il calciatore ha rincorso la coinquilina con un secchio colmo d'acqua. La concorrente ha provato a svincolarsi rifugiandosi in cucina, ma non è affatto riuscita nel suo intento. Aruta, infatti, è riuscito a raggiungerla in poco tempo ha effettuato il gavettone. L'acqua, però, è caduta anche sul pavimento ed ha causato la caduta dei due gieffini.

A quel punto, allora, si è visto chiaramente che la Elia ha battuto la testa sul pavimento. Dopo l'impatto ha gridato dicendo di essersi fatta molto male.

Il medico visita la concorrente

Il GF VIP, però, non ha dato la possibilità ai telespettatori di vedere cosa fosse successo, dato che ha deciso di cambiare inquadratura. Dopo un po' di tempo, però, Antonella è rientrata in casa ed ha detto a tutti i coinquilini preoccupati per lei: "Si, tutto ok, devo dargli notizie nelle prossime ore". In quel momento allora, Sossio l'ha abbracciata e rassicurata sentendosi molto in colpa. Nel frattempo, tutto è pronto per il gran finale di mercoledì sera, durante il quale scopriremo chi sarà il vincitore della quarta edizione del Grande Fratello VIP.