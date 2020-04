Il cantante libanese naturalizzato britannico Mika, al secolo Michael Holbrook Penniman Junior, in un post sui social si è scusato per il suo silenzio degli ultimi tempi. Il post non è stato un semplice messaggio di saluto rivolto ai propri fan, ma ha riguardando la drammatica situazione che la sua famiglia sta cercando di affrontare in questi ultimi giorni. Molti, infatti, i problemi che hanno colpito la sua famiglia. La preoccupazione più grande da parte del cantante Mika riguarda [VIDEO] la madre alla quale è stato riscontrato un tumore al cervello.

La donna, secondo quanto comunicato dallo stesso cantautore nel post, è stata portata via in ambulanza in condizioni piuttosto gravi proprio quando il cantautore si stava accingendo a collegarsi in diretta con una trasmissione in onda sull'ammiraglia Rai Uno. Le condizioni della madre, seppure gravi, secondo quando detto dallo stesso Mika, si sarebbero poi stabilizzate, pur rimanendo piuttosto critiche.

Mika: preoccupazioni per i parenti a Parigi

Preoccupazioni da parte del cantante sono stati espresse, nello stesso post sui social, anche per altri membri della sua famiglia oltremanica.

Nel post già citato il cantante, che vive a Londra. ha scritto che tutti i membri della sua famiglia che vivono a Parigi hanno riportato i sintomi tipici da Coronavirus. La difficile situazione che sta vivendo Mika [VIDEO] e tutta la sua famiglia è rimbalzata, data la notorietà del cantautore, su molte testate giornalistiche alcune delle quali hanno riportato il testo integrale di quanto scritto dal cantautore sul suo profilo social.

Mika: Amore e compassione, forze indispensabili

Un ultimo pensiero il cantante, nel suo post sui social, lo ha voluto rivolgere a tutti coloro che in questi giorno sono affetti da "questo terribile virus". Il cantante Mika ha confessato che è una situazione straziante quella di non poter vedere o parlare con i parenti più cari proprio nel momento in cui stanno lottando per la loro sopravvivenza. "È qualcosa che spezza il cuore", ha sottolineato, con grande amarezza, l'artista.

In conclusione del suo post l'acclamato cantante ha voluto mandare parole di conforto ai propri fan, inviando "amore e compassione, da parte sua e della sua famiglia, agli uomini e alle donne nella loro stessa situazione". Infine il cantautore ha invitato tutti i propri fan a conservare queste due forze - amore e compassione - per le prossime settimane.