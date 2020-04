Venerdì 24 aprile è andata in onda sulla Cbs l'ultima puntata di Beautiful prima dello stop delle riprese, imposto a causa dell'emergenza sanitaria negli Usa. Le trame segnalano che Flo Fulton (Katrina Bowden) rimarrà vittima di una brutale aggressione da parte della dottoressa Penny Escobar. Ebbene sì, la giovane verrà colpita da un candelabro alla testa dopo aver scoperto il segreto di Sally Spectra (Courtney Hope).

Beautiful: Sally sta fingendo di essere gravemente malata

Le anticipazioni della soap opera americana, in onda a fine aprile sulla Cbs, svelano che Flo sarà in pericolo per colpa di un piano diabolico organizzato da Sally e la sua complice Penny.

Tutto avrà inizio quando la stilita scoprirà di avere una grave malattia, che le lascerà poche settimane di vita. Una diagnosi terribile, che farà sì che Wyatt finga di lasciare la fidanzata per rimettersi insieme alla Spectra, per passare con lei gli ultimi giorni di vita. Ecco, però, arrivare la sorprendente svolta nella trama: i telespettatori scopriranno che Sally sta fingendo di essere malata grazie alla complicità della dottoressa Escobar, il tutto solamente per tornare nella vita dello Spencer.

Nel frattempo la Fulton comincerà a dubitare della rivale in amore, tanto da iniziare a fare delle indagini. La figlia di Shauna, infatti, scoprirà che la stilista non è veramente malata, dopo aver usato un escamotage. Per questo motivo la donna deciderà di raccontare tutta la verità al fratello di Liam.

Flo smaschera la Spectra

Stando agli spoiler americani di Beautiful, si evince che Sally respingerà con fermezza le accuse, tanto da incolpare la rivale di accanirsi verso una donna morente.

Fortunatamente la Fulton non si lascerà intimorire, tanto da rinfacciarle di aver fatto preoccupare inutilmente lei e lo Spencer per pietà. Inoltre Flo le concederà la chance di raccontare la verità al fratello di Liam prima che lo faccia lei. La Spectra, a questo punto, non avrà altra scelta che ammettere di aver detto una bugia, sebbene sia ugualmente decisa a combattere per l'amore dello Spencer.

Penny colpisce la Fulton con un candelabro

Nel frattempo Penny raggiungerà le due donne sulla casa sulla scogliera, dove scoprirà che Flo ha scoperto la verità della sua complice. A questo punto la Escobar non ci penserà due volte e impugnando un candelabro colpirà la figlia di Shauna in testa, tanto da farla cadere a terra. In questo frangente la dottoressa capirà di aver provocato dei seri danni celebrali alla donna, mentre Sally udirà l'arrivo di Wyatt. Le due donne, a questo punto, tenteranno di trascinare il corpo della Fulton lontano, ma verranno sorprese dallo Spencer che urlerà: "Ma cosa state facendo?".

In questo modo si conclusa la soap opera, in attesa del ritorno sul set degli attori a causa dell'emergenza sanitaria in corso.