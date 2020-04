Imperdibili le nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore 4 dal 20 al 24 aprile 2020. Le anticipazioni raccontano che Riccardo, nonostante abbia deciso, non certo per sua volontà, di sposare la ex Ludovica, farà per Angela un ultimo e disperato atto d'amore, che potrebbe cambiare tutto per l'ennesima volta.

Marta e Vittorio prenderanno una decisione che potrebbe risolvere la loro temporanea crisi coniugale, mentre sarà amore folle tra il ragionier Luciano e Clelia, dopo che Federico farà il suo ritorno a Milano.

Occhi puntati su Ludovica e sul suo misterioso incontro con un medico. La Brancia potrebbe non raccontarla giusta sulla sua gravidanza. Di seguito, tutti i dettagli.

Il Paradiso delle Signore 4, le nuove puntate settimanali su Rai 1

Nell'episodio della soap opera in onda lunedì 20 aprile, ci sarà aria di crisi tra Marta e Vittorio, dopo che quest'ultimo ha scoperto che la moglie assume di nascosto delle medicine con pericolose controindicazioni, sperando di restare incinta.

Nel frattempo, Marcello troverà il coraggio di rivelare a Roberta i suoi reali sentimenti.

Quel bacio è stato molto importante per lui e non si è trattato di un semplice momento di debolezza.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 20 aprile della soap Il Paradiso delle Signore 4 raccontano inoltre che Marta, stanca dei rimproveri di Vittorio, si trasferirà nella villa di suo padre in cerca di pace. Riccardo invece rifletterà sulla sua situazione con Ludovica, arrivando ad una decisione definitiva, seppur sofferta.

Un incontro inaspettato

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, vedremo Umberto riprendersi dalla cocente delusione amorosa di Adelaide. Il banchiere starà accanto ai suoi figli, entrambi in situazioni davvero complicate.

A Milano arriverà Lidia, la professoressa con la quale Roberta ha dato un esame andato male. La docente, dopo aver rassicurato la Pellegrino, avrà modo di incontrare Armando, l'uomo con il quale ha condiviso la sua lotta partigiana molti anni fa.

Salvatore e Gabriella non riusciranno a trovare un punto d'incontro, nemmeno con l'aiuto di Roberta e Laura, che proveranno a farli riavvicinare. Ormai, sembra che le loro strade siano destinate a dividersi per sempre.

Luciano invece sarà al settimo cielo quando vedrà tornare dalla Svizzera Federico, guarito grazie all'intervento alle gambe. Il ragioniere condividerà la sua gioia con Clelia, l'amore della sua vita.

Una scelta obbligata nelle puntate settimanali de Il Paradiso delle Signore 4

Marta non riuscirà a stare lontana da Vittorio. Messo da parte l'orgoglio, tornerà a vivere nella sua casa.

Dopo la riappacificazione, i due penseranno all'ipotesi di adottare un bambino. In fondo, anche così potranno soddisfare il loro desiderio di diventare genitori.

Come raccontano le anticipazioni settimanali della soap opera Il Paradiso delle Signore 4, Ludovica tornerà a Villa Guarnieri. Riccardo, accettando il consiglio di suo padre, finirà per accettare di sposare la sua ex fidanzata. Lo scandalo per la sua famiglia deve essere evitato a tutti i costi.

Non contenta, la Brancia penserà bene di dare la stoccata finale alla storia ancora in corso (ma per poco) tra Riccardo ed Angela, già distrutta dalla notizia delle imminenti nozze.

L'ultimo atto d'amore di Riccardo

Stando alle anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore 4, vedremo Ludovica finalmente contenta e soddisfatta per aver ottenuto l'agognata promessa di matrimonio.

Attenzione però: Ludovica farà un passo falso, in quanto incontrerà un medico con il quale sembrerà avere una strana complicità. Avrà finto di essere incinta? Riccardo, nonostante abbia promesso alla Brancia di sposarla, sarà innamorato più che mai di Angela.

Agnese nasconderà un misterioso biglietto, dando vita ad un'altra complicata storyline.

Il Guarnieri Junior così, farà per la Barbieri un ultimo, disperato gesto d'amore.

Di cosa si tratterà? Non resta che guardare le puntate in onda su Rai 1 dal 20 al 24 aprile 2020.