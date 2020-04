Il Paradiso delle Signore 4 continua la messa in onda ancora per questa settimana. Nella puntata di martedì, 21 aprile, per Umberto sarà un momento di vicinanza con i suoi figli. Il commendatore parlerà con Ludovica, ma alla fine Riccardo accetterà il matrimonio. Intanto Salvatore si sfogherà con Paola e Laura per la storia finita con Gabriella, sempre più lontana. Nel frattempo, al Paradiso arriverà Lidia Barone, la docente di Roberta che incontrerà Armando, un suo vecchio amico. Infine, per Marta e Vittorio continueranno le ostilità e i due non riusciranno a raggiungere un punto d'incontro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 21 aprile raccontano che, nella puntata di martedì Salvatore soffrirà molto per la lontananza da Gabriella. Il giovane Amato si sfogherà con Laura e Paola, confessando di non riuscire a rassegnarsi per aver perso la sua ex fidanzata a causa della sua gelosia. Intanto, a Villa Guarnieri, Umberto continuerà a stare vicino ai figli in questo momento complicato per loro.

Il commendatore si offrirà come intermediario tra Riccardo e Ludovica e parlerà con la Brancia. La ragazza resterà ferma sulle sue posizioni e non accetterà il riconoscimento del figlio senza matrimonio. Il giovane Guarnieri ripenserà alla sua situazione e alla fine cederà, promettendo di sposare Ludovica entro un mese, in modo tale da nascondere lo scandalo di una gravidanza fuori dalle nozze.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di martedì, 21 aprile, rivelano che al grande magazzino arriverà Lidia Barone. La docente di Roberta sarà una bella sorpresa per la ragazza che verrà incoraggiata a non arrendersi con gli studi, nonostante l'esame sia andato male. Al Paradiso, Lidia incontrerà Armando: i due sono stati compagni di tante battaglie partigiane.

Nel frattempo, tra Marta e Vittorio, la situazione sembrerà essere precipitata. La coppia non riuscirà a ritrovare un equilibrio e sarà sempre più distante a causa delle ostilità. Infine, dopo lo sfogo di Salvatore, Roberta e Laura decideranno di agire per far riconciliare Gabriella con il giovane Amato. Le due amiche penseranno di combinare un incontro tra Salvatore e la sua ex fidanzata a loro insaputa, sperando che questo potrà far mettere da parte le loro incomprensioni.

Il Paradiso delle Signore 4 viene trasmesso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40, su Rai 1. La soap, ambientata nella Milano degli anni Sessanta, ha riscosso un grande successo di pubblico, raggiungendo i due milioni di telespettatori.