Nuovo appuntamento con le notizie che riguardano Il Paradiso delle Signore, la TV Soap che sta registrando sempre più ascolti Rai 1. Le trame incentrate su cosa accadrà negli episodi settimanali da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2020 rivelano che Armando Ferraris incontrerà Lidia Barone dopo tanti anni. Marta e Vittorio Conti avranno alcune incomprensioni che li porteranno ad allontanarsi per alcuni giorni. Angela Barbieri sarà intenzionata a partire, mentre Salvatore Amato sarà a pezzi a causa di Gabriella Rossi.

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 20-24 aprile: Marta va via di casa

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda televisiva fino al prossimo 24 aprile, rivelano che Roberta deluderà una sua insegnante di università durante un esame, ragion per cui vivrà un momento difficile. Marta e suo marito saranno in crisi, tant'è che per smorzare l'atmosfera Vittorio deciderà di raccontargli quello che lui e i suoi familiari hanno visto nel corso della guerra.

In seguito, il dottor Conti parlerà con Armando di come possono celebrare la festa della Liberazione, visto e considerato che Ferraris è iscritto all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Intanto, Marcello proverà a confortare la Pellegrino: qui le confiderà che prova per lei un forte sentimento. La Guarnieri sceglierà di ritornare a vivere nella Villa di famiglia a causa delle incomprensioni nate con suo marito.

D'altro canto, Riccardo dovrà cercare di risolvere la vicenda complicata con Ludovica, tant'è che Umberto dimostrerà di essere comprensivo. Infatti, grazie al consiglio di suo padre, il giovane Guarnieri cercherà di analizzare attentamente la scelta da prendere con la Brancia: la sua decisione, però, avrà un forte impatto sul futuro del figlio che aspetta dall'ex fidanzata.

Armando incontra Lidia dopo tanto tempo

Salvatore incomincerà a capire che sta perdendo per sempre Gabriella, ma non sarà pronto ad accettare che le loro strade si siano divise. In seguito, il giovane Amato deciderà di sfogarsi con Laura e Paola. Umberto continuerà a essere protettivo e premuroso verso i riguardi dei suoi due figli, ragion per cui farà da mediatore per risolvere la delicata vicenda che riguarda il suo erede. Gli spoiler de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che il Guarnieri senior potrebbe arrivare al suo intento proponendo a Ludovica di ritornare in Villa, se solo la donna non fosse contraria ad accettare il riconoscimento del bambino da parte di Riccardo senza matrimonio.

A questo punto, il fratello di Marta non potrà fare altro che sposare la Brancia entro un mese, così che la gravidanza non sia uno scandalo. Nel frattempo, sul posto lavorativo, Roberta riceverà la visita inaspettata della sua professoressa Lidia Barone, la quale incoraggerà la sua allieva a non mollare a causa dell'esame andato male. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Lidia incontrerà Armando, con il quale ha condiviso alcune battaglie partigiane durante il periodo della guerra.

Gabriella non prende bene l'iniziativa di Laura e Roberta

I coniugi Conti non riusciranno a ritrovare ancora il loro equilibrio di coppia, tant'è che continueranno ad avere dei conflitti.

Laura e la Pellegrino decideranno di fare qualcosa per la relazione di Salvatore e Gabriella, ragion per cui le due Veneri prepareranno, a loro insaputa, un incontro per farli riavvicinare. Intanto, Federico ritornerà a Milano insieme a Luciano, il quale non vedrà l'ora di rivedere Clelia. A tal proposito, il ragioniere Cattaneo avrà intenzione di parlare anche con Roberta, in quanto vuole capire cosa sta succedendo tra lei e suo figlio. La Rossi non prenderà per niente bene l'iniziativa che hanno avuto le sue amiche per farla riconciliare con l'ex fidanzato, infatti dopo questo inatteso confronto la stilista ne uscirà ancor di più rattristata e sofferente: qui avrà la conferma che con Amato non ha più nulla da dirsi.

Angela vuole lasciare Milano

Grazie ad Armando nel Paradiso delle signore sarà predisposto un tabellone particolare, in cui verranno mostrati i momenti incancellabili della festa del 25 aprile. Ludovica ritornerà a vivere in Villa con Riccardo, mentre quest'ultimo soffrirà per la scelta forzata che ha dovuto prendere riguardo alle nozze. Marta non riuscirà più a stare lontana da Vittorio, ragion per cui deciderà di ritornare da lui: qui tra i due scoppierà la passione. A tal proposito, i coniugi Conti penseranno all'idea di adottare un bambino. Angela, invece, non reagirà molto bene quando verrà a conoscenza del matrimonio della Brancia e del Guarnieri, con il quale aveva una storia d'amore.

Per questo motivo, la Barbieri inizierà a pensare che sia il caso di lasciare la città milanese.

Agnese nasconde un biglietto che Salvatore ha scritto per Gabriella

Luciano e Clelia saranno sempre più innamorati, tuttavia non dimenticheranno che il sentimento che li lega possa sconvolgere le vite degli altri. Ludovica non smetterà di fare il suo gioco con Riccardo, tant'è che offenderà in modo subdolo la sua storia con Angela. Essendo ancora molto innamorato, Salvatore lascerà un biglietto in Atelier per Gabriella dove la inviterà a passare la serata insieme. Purtroppo, a trovare il foglio sarà Agnese che comprometterà la riappacificazione del figlio con l'ex fidanzata nascondendo il messaggio.

Il fratello di Marta deciderà di fare un ultimo gesto d’amore per la Barbieri: il Guarnieri avrà intenzione di farla ricongiungere con suo figlio Matteo? Proprio nel bel mezzo della festa della Liberazione, la signora Conti vedrà una giovane donna con una neonata in braccio. Per finire, il giovane Amato vedrà la Rossi salire in auto con Cosimo e ritornerà affranto a casa dove a dargli conforto ci sarà sua madre.