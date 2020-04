Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera scritta dai fratelli Bell, che attualmente è sospesa negli Stati Uniti a causa dello stop delle riprese per l'emergenza sanitaria. Le trame americane, in onda prossimamente su Canale 5, svelano che Shauna Fulton (Denise Richards) punterà un'arma da fuoco contro Zoe Buckingham, quando troverà Flo (Katrina Bowden) priva di sensi nel suo appartamento. La donna, infatti, crederà che la modella abbia fatto del male alla sua adorata figlia, tanto da volersi vendicare seduta stante.

Beautiful: Flo perde i sensi dopo uno scontro con Zoe

Le anticipazioni di Beautiful, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Zoe e Flo appariranno sempre più in disaccordo nello svelare la verità sullo scambio delle culle. La figlia di Storm, infatti, accuserà dei forti sensi di colpa dopo aver scoperto di essere una Logan. Per questo motivo la giovane vorrà svelare ad Hope (Annika Noelle) la verità su Beth, ma la figlia di Reese si opporrà. Le due donne, a questo punto, saranno protagoniste di un violento confronto dove non mancheranno spinte e strattonamenti.

In uno di questi scontri la Fulton deciderà di scrivere un messaggio alla Logan, per svelare la verità sulla figlia deceduta, ma la Buckingham cercherà di strapparle violentemente il cellulare dalla mano. Alla fine Flo cadrà rovinosamente a terra, tanto da perdere i sensi, mentre Shauna giungerà sul luogo del misfatto proprio in quel momento.

Shauna punta un'arma da fuoco contro la Buckingham

Stando agli spoiler della soap opera Beautiful, in onda prossimamente sui teleschermi Mediaset, si evince che Shauna rimarrà sconvolta quando vedrà sua figlia riversa senza coscienza sul pavimento.

A questo punto la donna, in preda a una follia accecante, non esiterà a prendere un'arma da fuoco risposta nella sua borsetta e puntarla contro Zoe. Fortunatamente il gesto sarà fermato dalle suppliche della modella e da Flo, che nel frattempo riaprirà gli occhi, tanto da ordinare alla madre di non compiere tale pazzia.

In questo frangente la Fulton confesserà a Shauna che Zoe è la figlia del dottor Reese, il vero colpevole dello scambio delle culle.

Inoltre la giovane spiegherà di avere intenzione di raccontare tutta la verità ad Hope, in modo che possa riabbracciare la neonata. Dall'altro canto la Buckingham ribadirà che dovrebbero tenere tutti la bocca chiusa, se non vogliono correre il rischio di finire in carcere. Alla fine Shauna condividerà l'idea della modella, in quanto teme che sua figlia perda tutto, adesso che è entrata a far parte della prestigiosa famiglia Logan. Possiamo anticipare che Flo riceverà un'importante offerta di lavoro da Hope alla Forrester Creations.