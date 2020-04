La soap opera Una vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a regalare delle forti emozioni. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno su Canale 5 la prossima settimana, ci sarà l’uscita di scena di uno storico personaggio femminile. Si tratta di Celia, che perderà la vita nel disperato tentativo di sottrarre la piccola Milagros a Ramon Palacios. Dopo il passaggio nelle trame dal 1903 al 1913, tra le tante novità, Lucia Alvarado sarà sposata con Eduardo Torralba, un malato cronico che la maltratterà di continuo.

Una Vita, trame: il decesso di Celia, Ramon esce dal carcere

Le anticipazioni degli episodi di Una Vita che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2020, dicono che Samuel riuscirà a screditare Telmo agli occhi di Lucia. Quest’ultima infatti convinta che a trasferire il suo intero patrimonio all’ordine del cristo giacente sia stato l’ex parroco, si preparerà per andarsene dal quartiere iberico. Proprio quando la ricca ereditiera sarà intenzionata a partire si vedrà costretta a rimanere ad Acacias 38, a causa di un drammatico avvenimento.

La Alvarado troverà la cugina Celia priva di vita, per essere caduta dalla finestra di Ramon durante una discussione accesa. A questo punto nello sceneggiato ci sarà un salto temporale di dieci anni, e nonostante sarà passato ormai tanto tempo Felipe continuerà a soffrire per il lutto della moglie. L’avvocato sfogherà il suo immenso dispiacere con l’alcool e frequentando delle donne di facili costumi, invece il Palacios verrà scagionato grazie all’indulto.

La vita di alcuni cittadini subirà delle svolte, soprattutto quella di Lolita che gestirà insieme al marito una bottega di genere alimentari, invece Fabiana e Servante saranno i proprietari della pensione Buona Noche. La Deliciosa diventerà il Nuovo secolo XX, il ristorante di Felicia Pasamar e dei figli Emilio e Camino. Jacinto dopo aver sposato Marcelina, sarà il nuovo portiere del paese. Quest’ultima invece diventerà la nuova proprietaria del chiosco che apparteneva a Fabiana.

Intanto verrà alla luce che Antonito ha venduto l’appartamento del padre, per poter pagare i migliori avvocati. Ad Acacias 38 metteranno piede anche la cantante Bellita Del Campo, con il marito Jose Miguel Dominguez e la domestica Arantxa: i tre nuovi inquilini arriveranno dall’Argentina.

Samuel ritorna in paese, Lucia non è felice al fianco del marito Eduardo

Casilda farà credere ad un ispettore del municipio di essere una donna benestante, mentre Liberto e Rosina si fingeranno dei domestici. Successivamente si assisterà al ritorno di Samuel, che rimetterà piede nella cittadina iberica al fianco della nuova moglie Genoveva Salmeron.

Sin da subito l’Alday cercherà di fare pace con Lucia, che nel frattempo sarà sposata con il perfido Eduardo Torralba e madre del piccolo Mateo: quest’ultimo avrà Ursula Dicenta come istruttrice. Jose Miguel per non far capire a Bellita che gli spagnoli si sono dimenticati di lei, ingaggerà degli uomini per far applaudire la sua amata nelle strade del quartiere. Purtroppo la Del Campo, dopo aver cominciato ad avere qualche sospetto, farà delle domande ad Arantxa, che ovviamente sarà a conoscenza del piano del Dominguez. Nel contempo Alvarado non avrà nessuna intenzione di chiarire con Samuel. Genoveva dopo essersi accorta di essere malvista dalle donne di Acacias 38 soprattutto da Susana e Rosina, farà sapere al marito di non essere disposta a farsi sottomettere.

Inoltre la consorte dell’Alday darà l’impressione di avere un passato burrascoso alle spalle. Infine si scoprirà che Lucia non è per niente felice accanto all’uomo che ha sposato, invece Jose Miguel e Bellita parleranno di Cinta, la loro unica figlia che studia in un famoso collegio frequentato soltanto da ragazze.