Continuano ad essere ricche di colpi di scena, le avventure della serie televisiva Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Antena 3 la settimana prossima, raccontano che proprio quando Emilia Ulloa riuscirà a trovare una struttura ospedaliera in cui suo padre potrà essere salvato, si complicherà la situazione. Raimundo purtroppo soffrirà di una crisi, a causa di una nuova discussione tra Francisca Montenegro e sua figlia. A questo punto Matias Castaneda, la storica darklady, e l’ex locandiera, temeranno per la vita dell’anziano uomo.

Il Segreto, trame Spagna: Marta ha nausea, Don Ignacio ordina a Ramon di controllare Pablo

Negli episodi della soap Il Segreto che il pubblico spagnolo avrà la possibilità di vedere da lunedì 6 a mercoledì 8 marzo 2020, Manuela cercherà di evitare la pressione di Don Ignacio nel miglior modo possibile. Intanto Donna Begona stabilirà delle nuove regole, ma soprattutto esigerà che tutta la famiglia faccia la colazione insieme. Quando Pablo non darà nessun segno di vita, Carolina racconterà a suo padre tutto del suo viaggio a Bilbao.

Marta smetterà di mangiare all’improvviso a causa della nausea. A questo punto il Solozabal esigerà di ricevere maggiori dettagli sul viaggio di Pablo, visto che ordinerà a Ramon di tenerlo d’occhio e di non consentirgli di recarsi da solo all’appuntamento che ha con il cugino di sua madre poiché non si fida. Inoltre l’uomo d’affari verrà messo al corrente dell’arrivo di Urrutia in città. Nel frattempo, Marcela e Matias si confronteranno sul fatto che la marchesa Isabel è riuscita a far litigare Francisca ed Emilia.

La madre di Tomas e Adolfo consentirà all’Ulloa di poter parlare con un nuovo medico, per poter apprendere qual è l’attuale stato di salute di suo padre Raimundo.

Tomas preoccupato per Alicia, Emilia trova un ospedale per far curare il padre

Purtroppo la Montenegro farà presente all’ex locandiera, di non essere disposta a tollerare le scelte della marchesa. Successivamente Isabel dopo aver appreso insieme a Tomas che il caposquadra Maqueda è fuori pericolo di vita, crederà che l’uomo sia stato aggredito da un provocatore.

Alicia si recherà a La Puebla per supportare Barreiros nel suo raduno, e per poter raccontare tutto ciò che sta vivendo suo padre in questo momento. Quest’ultimo durante un attacco perderà la vita, invece Maqueda farà sapere a Tomas di aver restituito tutti i soldi che gli hanno dato per mediare nell’acquisto della miniera. Il fratello di Adolfo dopo essere stato avvisato da Antonita si metterà alla ricerca di Don Filiberto, e si preoccuperà per Alicia. Il parroco di Puente Viejo, nel contempo incontrerà gli arcangeli che celebreranno il successo dell’attacco per aver causato ben centinaia di morti.

Adolfo e Rosa convinceranno Tomas a tornare a casa e ad avere pazienza, quando sarà sempre più tormentato per non sapere nulla di Alicia. Fortunatamente Encarnación dopo aver riabbracciato il marito, apprenderà dal capitano Huertas che sua figlia è viva. Matias dopo non essere riuscito a convincere Francisca a far fare un nuovo trattamento a suo nonno, scoprirà che sua madre Emilia ha trovato un ospedale per farlo curare.

Matias accetta di rapire il nonno, Raimundo soffre di una crisi a causa della moglie

In seguito Manuela metterà al corrente Donna Begona e le figlie dell’attentato che si è verificato a La Puebla, e della possibilità che Alicia sia una delle vittime.

Ramon inviterà Marta a farsi visitare da un dottore, invece Carolina ammetterà a Manuela di amare ancora Pablo, pur sapendo che si tratta di suo fratello. Matias dopo aver accettato di aiutare sua madre a rapire Raimundo, non avrà altra scelta che svelare il piano alla moglie Marcela. Quest’ultima pur avendo compreso le ragioni di Francisca, sceglierà di sostenere sua suocera. A questo punto Emilia con una scusa chiederà alla Montenegro di fare una commissione per organizzare il trasferimento di suo padre: purtroppo in tale circostanza la darklady provocherà una crisi al marito. Alicia farà ritorno in paese abbastanza traumatizzata da ciò che ha vissuto, ma soprattutto sarà consapevole di poter rischiare la vita per difendere le sue idee.

Encarnación anche se avrà il timore di perdere la figlia, la incoraggerà a non arrendersi quando le confesserà i suoi dubbi sulla sua capacità di combattere. Tomas ascolterà il discorso di Alicia nella piazza del quartiere, in cui la giovane confermerà la sua decisione di andare avanti per superare la paura. Mauricio dopo aver notato il coraggio della ragazza, nonostante saprà che si tratti di una sua rivale penserà di proteggerla fino a quando non ci saranno le elezioni. Infine Isabel dopo aver incontrato il caposquadra Maqueda, riceverà una visita inaspettata.