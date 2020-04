Continua la rivalità tra Steffy ed Hope in Beautiful: le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche tempo, raccontano che la giovane Forrester tornerà all'attacco, spinta dalla madre Taylor. Hope si infurierà e cercherà di scoprire il contenuto del messaggio misterioso inviato al marito.

La Logan esorterà Liam e fare chiarezza sui suoi sentimenti, prendendo una decisione definitiva. Vuole davvero stare con lei e Beth o tornare da Steffy e Kelly? Di seguito tutti i dettagli.

Beautiful, trame delle nuove puntate

Nei prossimi episodi della soap opera, Steffy manderà un sms misterioso a Liam Spencer (Scott Clifton) mentre è in ufficio. I telespettatori non ne vedranno il contenuto, visto che la stilista verrà inquadrata di schiena. Tuttavia, la reazione di Liam desterà sospetti.

Tutto questo succederà dopo che Liam e Steffy avranno passato una notte d'amore per via dell'inganno di Thomas, che penserà bene di far scivolare nel bicchiere del rivale in amore delle sostanze non legali fornite da Vincent.

Hope, nonostante la delusione, deciderà però di perdonare il marito.

Un triangolo amoroso ancora da definire

Che cosa avrà mai scritto Steffy a Liam di così compromettente da infastidire Hope? Stando alle anticipazioni di Beautiful, pare che la Forrester torni all'attacco per riavere suo marito, spinta da Taylor. Da sempre la Hayes desidera che la figlia si riprenda la sua famiglia e, ora che c'è Thomas in giro, la situazione sembrerebbe giocare a favore di Steffy.

Thomas non si arrenderà al fatto di aver perso Hope e, pur sapendo che Liam e la ex moglie siano tornati insieme per la piccola Beth, non mollerà la presa.

La contromossa di Steffy

Non sarà solo Thomas ad odiare la felicità di Hope e Liam. Anche Steffy non sopporterà il fatto che la sua rivale in amore ora abbia la famiglia che lei ha sempre desiderato, senza contare il fatto che ha dovuto separarsi da Phoebe.

La Forrester saprà bene che non potrà mai riavere Liam, ma mediterà di colpire la Logan Jr sul piano lavorativo.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Steffy taglierà la sfilata della Hope and the future. Un colpo basso che farà infuriare le Logan. Thomas, nello stesso tempo, combatterà con tutte le sue forze per tenere con sé Douglas. A questo punto, il messaggio di Steffy che getterà nello sconforto Hope verrà alla luce: si tratterà infatti della decisione di stroncare la linea di vestiti della giovane Logan.

Ridge potrebbe essere il padre di Douglas, la verità nelle prossime puntate di Beautiful

Thomas, dal canto suo, dovrà fare in modo che Hope e Liam non riescano ad ottenere la custodia di Douglas. La situazione si farà molto complicata dopo che la Corte richiederà il test di paternità. Pare infatti che il bimbo sia in realtà figlio di Ridge e Caroline, che passarono una notte di passione poco prima che la donna intrecciasse una relazione con il Forrester Junior.