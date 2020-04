Negli episodi in onda dal 20 al 24 aprile de Il Paradiso delle Signore 4 ci saranno numerose novità per quanto riguarda Riccardo, Marta e Armando. Il giovane Guarnieri dovrà prendere una decisione definitiva circa il suo rapporto con Ludovica, mentre la sorella Marta dovrà affrontare una crisi coniugale. Novità anche per il capo magazziniere de Il Paradiso delle Signore dato che una donna del suo passato giungerà al grande magazzino. Ora andiamo a vedere nel dettaglio le anticipazioni.

Nell'episodio del 20 aprile Marta torna a villa Guarnieri

Marta e Vittorio sono in crisi e Conti si fa venire un'idea per cercare di allentare la tensione: il proprietario de Il Paradiso delle Signore racconterà alla moglie ciò che lui e la sua famiglia hanno visto da vicino durante la guerra. Giunto al magazzino discuterà con Armando riguardo a come si possa celebrare il 25 aprile dato che il capo magazziniere è membro dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Roberta affronterà un momento difficile anche per quanto riguarda l'università: la giovane ha deluso una sua docente durante un esame.

Dalle Anticipazioni Tv sappiamo che Marcello cercherà di consolare il futuro ingegnere e le confesserà di provare dei sentimenti profondi nei suoi confronti.

Marta deciderà di trasferirsi a villa Guarnieri in quanto la convivenza con il marito è diventata insostenibile. Suo fratello dovrà prendere una decisione riguardo a Ludovica e in questo riceverà da Umberto tutto l'appoggio possibile.

Il Paradiso delle Signore, Riccardo deciderà di sposare la Brancia

Umberto si dimostrerà molto affettuoso con il figlio e si offrirà di fare da intermediario tra lui e Ludovica: Guarnieri proporrà alla Brancia di tornare a vivere in villa. La figlia di Flavia rimarrà ferma nei suoi propositi e ribadirà di accettare di vivere con Riccardo solo nel caso in cui si sposino. Il giovane Guarnieri deciderà di prendersi le sue responsabilità e accetterà le condizioni di Ludovica.

Al Paradiso delle Signore continuerà ad esserci molta tensione tra Conti e la Guarnieri: la coppia non riuscirà a mantenere un rapporto sereno neanche sul posto di lavoro. Inoltre al grande magazzino arriverà Lidia Barone, una docente universitaria di Roberta che la spronerà a seguire il suo sogno di diventare ingegnere. La visita della donna sarà motivo di stupore per Armando con il quale la Barone ha condiviso in passato delle battaglie partigiane.

Marta si riconcilierà con Vittorio e lascerà villa Guarnieri. Nello stesso giorno in villa tornerà a vivere Ludovica ma questa volta non come ospite.

Gabriella, dopo una cena con Salvatore organizzata a sua insaputa da Laura e Roberta, capirà con grande dolore che il barista non è l'uomo adatto a lei e che le loro strade sono destinate a dividersi.

Nel frattempo Federico e Luciano torneranno a Milano e il ragioniere sarà intenzionato a capire quale sia la reale situazione tra il figlio e Roberta. Inoltre le Veneri de Il Paradiso delle Signore rimarranno positivamente colpite dal Tabellone allestito da Armando in occasione del 25 aprile.

Ludovica incontrerà un medico

Roberta cercherà di ottenere dal ragioniere informazioni su Federico. L'uomo, per cercare di tranquillizzare la giovane, le mentirà.

Cattaneo sarà felice non solo per il buon esito dell'operazione del figlio ma anche per la possibilità di rivedere Clelia: Luciano non ha mai smesso di pensare a lei. Se da una parte però i due vorrebbero vivere il loro amore dall'altra sono consapevoli che una loro relazione potrebbe sconvolgere i loro cari, in particolar modo Carletto.

Angela non esiterà a mostrare alle sue amiche il dolore per l'imminente matrimonio di Riccardo con Ludovica. La sorella di Marcello prenderà seriamente in considerazione l'ipotesi di lasciare Milano. La Brancia, invece, si incontrerà al circolo con un medico con il quale sembra avere un rapporto di complicità.

Riccardo cercherà di aiutare Angela a riavere il suo bambino

Riccardo, nonostante abbia accettato di sposare Ludovica, non riuscirà a smettere di pensare ad Angela. Il fratello di Marta cercherà di capire se per la Venere ci sia la possibilità di riavere il suo bambino. Nel frattempo Salvatore, convinto che Gabriella sia la donna della sua vita, deciderà di agire. Purtroppo il ragazzo dovrà fare i conti con l'ostilità che Agnese nutre nei confronti della stilista.

Il giovane Amato lascerà in atelier un biglietto alla Rossi in cui le chiede un appuntamento per la stessa sera. Agnese troverà il biglietto e lo distruggerà dato che secondo lei la stilista non è la donna giusta per suo figlio.

Gabriella, all'oscuro di ciò, accetterà un invito a cena di Cosimo. Salvatore vedrà la sua ex nella macchina del rivale e tornerà a casa più disperato che mai dove troverà Agnese pronta a confortarlo.