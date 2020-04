Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della famosa soap opera spagnola "Il Segreto", ambientata in un immaginario paesino della Spagna dei primi decenni del '900. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 20 al 25 aprile 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al ritorno a Puente Viejo di Raimundo e Matias, all'infatuazione di Marta e Rosa per Adolfo e ai tentativi di Isabel di rovinare Don Ignacio.

Raimundo rientra a Puente Viejo

Le anticipazioni de "Il Segreto" ci segnalano che dopo che alcuni operai anarchici faranno esplodere la stazione di Munia, Adolfo, Don Ignacio, Marta, Rosa e Jesus Urrutia verranno convocati da una commissione giudiziaria per essere interrogati in qualità di testimoni oculari dell'accaduto. Per tale occasione Rosa sceglierà di vestirsi in maniera impeccabile per cercare di fare colpo su Adolfo di cui è già vistosamente infatuata. Dolores e Mauricio daranno il benvenuto a Raimundo, ritornato a Punte Viejo per cercare Francisca Montenegro.

Dopo aver lasciato il municipio, Adolfo incontrerà Tomas e si farà raccontare dal fratello com'è nata la sua relazione con Marcela.

Alicia arriva a Puente Viejo

Don Ignacio sarà costretto a fare una deposizione più accurata dei fatti accaduti in stazione, perché sospettato di essere un repubblicano sovversivo. A quel punto, Rosa, Caroline e Marta si preoccuperanno moltissimo per le sorti del padre e gli chiederanno di mettere da parte i suoi ideali per evitare l'arresto.

Nel frattempo, Isabel inizierà ad essere invidiosa del successo che sta riscuotendo la fabbrica di Don Ignacio e convincerà uno dei suoi dipendenti, Cosme, a denunciare il suo rivale. Non avendo trovato Francisca neanche a Puente Viejo, Raimundo deciderà di lasciare il suo paese natio per cercare la moglie altrove. Marta confiderà a Manuela di essersi innamorata di Adolfo, senza sapere che anche Rosa è interessata a lui.

Jesus si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che Alicia, la figlia di Urrutia ed Encarnacion, ha abbandonato gli studi per raggiungerlo.

Adolfo prende il posto di Tomas nell'azienda di famiglia

Tiburcio riuscirà a convincere Dolores a fare da sponsor per la partita di footbal fra i minatori e gli operai della fabbrica Solozabal. Isabel ospiterà un misterioso ospite a La Habana, mentre Adolfo inizierà a lavorare nell'azienda di famiglia al posto di Tomas. Mauricio si renderà conto che la Marchesa sta elaborando un losco piano per nuocere a Don Ignacio. Dopo aver scoperto che Rosa è interessata ad Adolfo, Marta deciderà di reprimere i suoi sentimenti per la felicità della sorella.

Isabel sedurrà il capomastro della miniera, Inigo, mentre Ramon giungerà a Puente Viejo. Matias verrà scarcerato all'improvviso e ritornerà in paese dalla sua famiglia.