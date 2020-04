Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca "Tempesta d'amore", ambientata in un albergo di lusso di un paesino immaginario situato in provincia di Monaco di Baviera. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 6 al 10 aprile 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alle nozze di Denise e Joshua, alle discordie fra Marianne e Jessica, all'incontro fra Franzi e l'uomo dei suoi sogni e alla borsa di studio che otterrà Fabien.

Marianne fa litigare Jessica e Henry

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Jessica non si renderà conto di una trappola escogitata da Marianne per incastrarla e finirà per creare dei problemi a Henry che si arrabbierà con lei. A quel punto, la giovane intuirà che dietro tutti i suoi problemi c'è lo zampino della suocera e l'accuserà apertamente nonostante i suoi dinieghi. Nonostante sia tutto pronto per i festeggiamenti, Denise e Joshua decideranno di non partecipare ai loro rispettivi addii a nubilato e celibato.

Valentina scoprirà che Fabien potrebbe ottenere una borsa di studio per una scuola di musica e deciderà di invogliare il fidanzato ad accettare nonostante l'istituto musicale non si trovi nel loro paese. Più tardi però, la giovane rivelerà ad Eva di non essere molto felice all'idea di doversi separare nuovamente dal fidanzato adesso che si sono ritrovati dopo la sua prigionia. André ritornerà al Furstenhof per preparare il pranzo nuziale di Denise e Joshua, motivo per cui non potrà invitare Linda a cena.

Jessica cercherà di riappacificarsi con Marianne ma quest'ultima non sarà della stessa opinione.

Fabien ottiene la borsa di studio per giovani musicisti

Poco prima delle nozze di Denise e Joshua arriverà un ospite inaspettato al Furstenhof. Il giorno seguente le celebrazioni per il matrimonio dei due giovani e il conseguente banchetto avranno luogo nella gioia e nella serenità di tutti i loro conoscenti.

Più tardi, Franzi incontrerà nuovamente il misterioso ragazzo di cui si era innamorata settimane addietro, finendo per vivere un altro magico momento insieme a lui. Christoph verrà sopraffatto dai ricordi ma preferirà lo stesso non seguire il consiglio di Linda che gli suggeriva di rivelare tutta la verità ai suoi figli. Fabien ritornerà al Furstenhof dopo essere stato a Lipsia ed aver ottenuto la borsa di studio. Rientrato a casa, il giovane vivrà un'iniziale momento di gioia dovuto alla vittoria per poi essere assalito dai dubbi e dalla paura di non voler partire lasciando da sola per diverso tempo la sua fidanzata.