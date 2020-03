Arrivano le nuove trame spagnole de "Il Segreto", meglio nota in patria con il titolo de "El Secreto de Puente Viejo". Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Spagna dal 30 aprile al 3 aprile su Antena 3.

Le vicende di questa settimana verranno principalmente incentrate sul ritorno di Adolfo e Rosa dal viaggio di nozze, sulle discussioni fra Francisca ed Emilia e sui tentativi della Marchesa di allontanare Tomas da Alicia.

Don Filiberto diventa uno degli Arcangeli

Le trame delle puntate spagnole de "Il Segreto" ci segnalano che Barreiros accuserà Tomas e la sua famiglia di essere coinvolti nell'assalto alle miniere. Nel frattempo, Marcela rivelerà a Matias che la Marchesa sta facendo di tutto per mettere Emilia contro Francisca, riuscendoci. I misteriosi uomini col cappuccio, gli Arcangeli, circonderanno Don Filiberto e gli chiederanno di unirsi alla loro causa. All'inizio l'uomo si rifiuterà ma poi accetterà sottoponendosi anche ad un battesimo d'ingresso nell'organizzazione.

Dona Begona andrà a trovare suo marito in fabbrica per portargli la sua torta preferita e per tranquillizzarlo sulle sue condizioni di salute. Rosa e Adolfo faranno ritorno felicissimi dalla loro luna di miele.

Donna Francisca non vuole fare curare Raimundo

Il Capitano Huertas scoprirà che Estefana ed Uberto sono due imbroglioni, mentre Pablo assicurerà ad Alicia che sta facendo tutto il possibile per liberare suo padre.

La Marchesa chiederà a Tomas di troncare la sua amicizia con Alicia, quando Antonita le riferirà che tutto il paese parla male di loro. Rosa scoprirà che suo padre ha chiesto a Ramon di non andare a Bilbao per rimanere a lavorare in fabbrica con lui. Donna Francisca rifiuterà di far visitare Raimundo da uno specialista chiamato da Emilia, perché convinta che ormai non ci sia più nulla da fare per suo marito.

Marta si arrabbierà con Ramon, quando quest'ultimo deciderà di rimanere a Puente Viejo con i suoi genitori.

Adolfo e Marta s'incontreranno, scatenando una scenata di gelosia da parte di Rosa che finirà anche per perdere i sensi. Dona Begona accuserà Manuela di volergli rubare il marito, mentre la Marchesa dirà a Tomas che Alicia è una comunista che vuole soltanto portarli al fallimento. Il capitano tornerà all'Avana per annunciare che Maqueda, il caposquadra della miniera, è stato picchiato e ritrovato in un fosso e sta lottando per la sua vita in ospedale. Emilia e Donna Francisca discuteranno animatamente a causa della salute di Raimundo e sulle intenzioni della Castaneda di voler curare suo padre.

Il Capitano Huertas si recherà da Alicia e la informerà che suo padre è stato trasferito nelle prigioni di Puente Viejo dopo è possibile andare a trovarlo. La Marchesa e Tomas si recheranno in ospedale per andare a trovare Maqueda e scopriranno che il caposquadra non è più in pericolo di vita.