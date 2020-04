Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, che andranno in onda dal 20 al 26 aprile, rivelano dei colpi di scena molto interessanti per quanto riguarda la vita di Ignazio, Marta e Rosa. I problemi dell'uomo cominceranno a diventare sempre più forti e pericolosi, al punto che Mauricio informerà il Capitano di quanto accaduto.

Nei prossimi episodi, inoltre, assisteremo al lento riavvicinamento tra Matias e Marcela, i quali proveranno a ricostruire il loro matrimonio. Importanti novità anche per il triangolo amoroso che riguarda Marta, Rosa e Adolfo.

Le due sorelle sono innamorate dello stesso uomo, ma solo una avrà la meglio.

Anticipazioni Il Segreto: la posizione di Ignacio peggiora

Saranno davvero molti gli avvenimenti che caratterizzeranno gli episodi dal 20 al 26 aprile nella soap opera Il Segreto. Tra questi assisteremo sicuramente all'aggravarsi della posizione di Ignacio. Huertas gli consiglierà di giustificare il rapimento come un mero tentativo di salvare la vita delle sue figlie. Marta e Rosa, invece, continueranno a contendersi Adolfo.

In particolar modo la prima proverà ad agire in modo molto più furbo rispetto alla sorella. La fanciulla farà di tutto per ottenere un invito ad un ballo da parte del cavaliere, per tale ragione cercherà di trovare un abito adatto per l'occasione. La ragazza, però, è ignara del fatto che anche Rosa ha un appuntamento con il giovane. Allo scopo di sopraffare la sorella, Marta si travestirà e si recherà all'appuntamento con Adolfo insieme alla sorella.

Il ricongiungimento di Matias e Marcela

Nel frattempo, vedremo anche che Matia e Marcela si riavvicineranno. I due faranno il possibile per ricominciare da zero e ricucire le falle del loro matrimonio. I primi incontri, però, saranno alquanto difficili dato che entrambi saranno molto pensierosi e titubanti l'uno nei confronti dell'altra. Sopratutto la donna si cimenterà in un viaggio nel viale dei ricordi che hanno portato lei e suo marito ad innamorarsi reciprocamente.

Ad un certo punto, però, non potrà che riaffiorare anche la parentesi degli incontri segreti con Tomas. Ad ogni modo, Marta sarà molto inquieta. La fanciulla, infatti, chiederà a suo padre di esaudire un suo desiderio, ovvero, quello di tornare a Bilbao.

Il bacio tra Rosa e Adolfo

La ragazza, poi, sarà molto sospettosa nei confronti di Urrutia e Paolo. Per tale ragione, nel corso delle puntate che andranno in onda fino al 26 aprile, si recherà in fabbrica per esigere da loro delle spiegazioni. Carolina, intanto, verrà delusa dal comportamento di Pablo il quale continuerà a voler tenere segreta la loro relazione.

Infine ci sarà un grande colpo di scena. Rosa accetterà un secondo invito ad uscire con Adolfo. Le cose tra i due andranno così bene al punto da lasciarsi andare a risate e a battute intriganti. Ad un certo punto, infatti, la fanciulla deciderà di prendere lei l'iniziativa dando un bacio al cavaliere.