La misteriosa scomparsa di Donna Francisca, le macchinazioni di Isabel nei confronti di Ignacio e la rivalità in amore tra Marta e Rosa. Sono queste alcune delle vicende che emergono dalle anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate che andranno in onda dal 20 al 25 aprile.

Inoltre si assisterà al rientro a Puente Viejo di Matias che lascerà senza parole Marcela, mentre Hipolito, come di consueto, donerà ai telespettatori un momento di spensieratezza nel momento in cui si metterà in testa di diventare un calciatore, ma con scarso successo.

Il Segreto anticipazioni 20-25 aprile: Isabel chiede a Cosme di denunciare Ignacio

Le puntate de Il Segreto che verranno trasmesse su Canale 5 la prossima settimana partiranno dalle indagini relative a quanto accaduto alla stazione di Munia. Gli inquirenti, infatti, convocheranno Don Ignacio, Rosa, Adolfo e Marta affinché rilascino delle testimonianze. Rosa approfitterà della situazione per sfoggiare un look accattivante allo scopo di attirare su di sé le attenzioni di Adolfo. Intanto, a Puente Viejo farà ritorno Raimundo, il quale potrà subito contare sull'affetto di Dolores e Mauricio che saranno felici del suo rientro.

Gli investigatori sospetteranno che Urrutia sia un ribelle repubblicano, e per questo motivo lo convocheranno per sottoporlo ad alcune domande. Carolina, Rosa e Marta, preoccupate per Ignacio, gli chiederanno di mettere da parte almeno per una volta i suoi ideali politici, altrimenti potrebbe rischiare di finire in galera. Ma su Solozabal incomberà un altro pericolo che risponderà al nome di Isabel: la donna, in preda all'invidia per il successo imprenditoriale dell'uomo, si rivolgerà al minatore Cosme, chiedendogli di denunciare il suo rivale.

Mauricio però si renderà conto che la malvagia signora sta tramando qualcosa alle spalle di Ignacio.

Nel frattempo per Raimundo giungerà nuovamente il momento dei saluti: questi, infatti, deciderà di partire per mettersi alla ricerca di Francisca, scomparsa misteriosamente. Marta si renderà conto che il suo cuore ormai batte per Adolfo, ma né lei e nemmeno Carolina si renderanno conto che anche Rosa è innamorata dello stesso uomo.

Ignacio si rifiuterà di tradire i principi nei quali ha sempre creduto, e così risponderà all'invito a testimoniare, senza alcun timore di poter ritrovarsi in stato di arresto. Adolfo, invece, sarà chiamato a prendere il posto di Tomas nella gestione dell'azienda di famiglia.

Il Segreto trame al 25 aprile: il ritorno di Matias a Puente Viejo

Le anticipazioni della soap spagnola relative alle puntate del 20-25 aprile riportano che Rosa deciderà di rivelare candidamente alle sorelle di aver iniziato a frequentare Adolfo. La confessione gelerà Marta, anche lei innamorata del giovane che, a sua volta, sarà piuttosto indeciso perché attratto da entrambe.

Intanto, a Puente Viejo giungerà il tempo di nuovi e vecchi arrivi: se da un lato Don Ignacio riceverà la gradita sorpresa dell'approdo in paese del nipote Ramon, dall'altro si assisterà al ritorno di Matias.

Marcela resterà a dir poco spiazzata nel rivedere Matias. La sua reazione, però, sarà piuttosto immediata: dopo aver avvisato Tomas, dirà a Castaneda che il giovane è diventato fondamentale per lei, perché in sua assenza le è stato accanto con affetto. E poi ci sarà Hipolito che ne combinerà un'altra delle sue: si sentirà pronto ad iniziare una carriera da calciatore ma, purtroppo per lui, non troverà nessuna squadra pronta ad ingaggiarlo.

Encarnacion e Urrutia cercheranno in tutti i modi di parlare con Alicia che, però, ferma sulle sue posizioni, si rifiuterà di avere qualsiasi tipo di confronto con loro. I rapporti tra Marcela e Matias saranno tutti da decifrare: Castaneda, dopo il ritorno in città, non si lascerà andare a nessun gesto tenero e affettuoso nei confronti della donna. Anzi, saluterà Mauricio e dopo deciderà di andare da Urrutia. Qui però andrà incontro ad un'amara sorpresa, poiché Alicia gli impedirà in tutti i modi di parlare con suo padre.