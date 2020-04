Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Il Segreto. La TV Soap, nel corso del tempo, ha raggiunto un successo difficile da eguagliare e, grazie alle sue dinamiche, ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori. Gli episodi vanno in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, alle ore 15:30 e possono essere visti, gratuitamente, anche sul sito di Mediaset Play.

Nella settimana che va dal 27 aprile al 2 maggio, avverranno molti eventi che non potranno fare a meno di suscitare emozioni nel fedele pubblico.

In particolare Matias e Alicia collaboreranno per il benessere dei minatori, ci sarà un colpo di fulmine tra Adolfo e Marta, mentre Isabel ospiterà una persona misteriosa.

Il Segreto, anticipazioni dal 27 aprile al 2 maggio: Tomas deciderà di lasciare Marcela

Le trame degli episodi della prossima settimana di Il Segreto rivelano che Matias sarà incerto se fidarsi o meno di Alicia. Prima di prendere una decisione, avrà un lungo confronto con lei dove le porrà diverse domande, alla fine deciderà che la ragazza è sincera e accetterà di collaborare con lei per salvaguardare i diritti dei lavoratori di Puente Viejo.

I minatori, certi dell'aiuto da parte di Alicia, le chiederanno se potrà parlare con Matias per proporgli di guidare lo sciopero. Marcela, però, capirà che Matias sta collaborando con i minatori.

Nel frattempo, Tomas comprenderà che non sarà il caso di continuare la sua relazione con Marcela, questa consapevolezza lo metterà in una posizione di estrema sofferenza perché il suo cuore gli suggerisce di non dover rinunciare a quell'amore.

Isabel lo spronerà ad andare fino in fondo nella sua decisione, ma Tomas poi tornerà sui suoi passi.

Intanto, Marcela, oltre a soffrire per l'allontanamento di Tomas, dovrà gestire anche il disappunto che prova nei confronti di Matias e, nonostante i suoi sforzi, non riuscirà a nascondere il risentimento.

Spoiler delle puntate di Il Segreto fino al 2 maggio: Adolfo chiederà a Marta di fare una passeggiata

Le anticipazioni degli episodi dal 27 aprile al 2 maggio svelano che Ignacio deciderà di affrontare le sue figlie per spiegare loro il vero motivo per cui Ramon arriverà a Puente Viejo. Non sarà una conversazione facile perché l'uomo avrà il compito di analizzare la contabilità degli anni passati alla ricerca di qualche errore. Ignacio, all'inizio, sarà più disponibile nel presentare la documentazione richiesta, ma alla fine non riuscirà più a sopportare la situazione e avrà un duro confronto con Ramon.

Quest'ultimo, nel frattempo, rivelerà un interesse romantico per Marta. La donna, nonostante non ricambi il sentimento, si divertirà a giocare con lui e lo asseconderà.

Nel frattempo Manuela coglierà sul fatto Rosa e Adolfo durante uno scambio di effusioni romantiche. La ragazza, consapevole della furia della governante, chiederà a sua sorella Marta di andare da Adolfo per lasciargli un messaggio. Però, la situazione prenderà una brutta piega quando l'uomo non apparirà dispiaciuto dell'assenza di Rosa, ma al contrario, proporrà a Marta di fare una passeggiata assieme.

Trame di Il Segreto: Isabel accoglie Francisca

Gli spoiler di Il Segreto, rivelano che Adolfo, essendo molto preoccupato della situazione pericolosa dei minatori, proporrà a Isabel di fare qualcosa per tentare migliorare la loro condizione. La donna, però, si mostrerà restia e non sembrerà propensa ad agire in alcun modo.

Intanto, Isabel farà preparare un'ala segreta de La Habana per accogliere un ospite misterioso. Nel corso della settimana, si scoprirà che la persona attesa dalla donna è Francisca. Quest'ultima chiederà di non dire a nessuno della sua presenza e affermerà di essere tornata per riottenere tutto ciò che ha perso a causa dell'incendio.

Nel frattempo, Matias accetterà di dirigere lo sciopero dei minatori, che decideranno di non lavorare fino a quando non verranno rispettate determinate misure di sicurezza.