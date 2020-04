La dodicesima ed ultima stagione della serie televisiva Il Segreto, iniziata da poco su Canale 5 non deluderà di certo i telespettatori. Il salto temporale di quattro anni mostrerà Matias Castaneda sempre più diverso, visto che pur avendo passato un lungo periodo dietro le sbarre del carcere si farà coinvolgere dalla guerra tra i minatori e ricchi signori. L’intromissione del marito di Marcela Del Molino scatenerà la furia della marchesa Isabel de Los Visos, che non ci penserà due volte ad ordinare al suo caposquadra di far fuori il suo scomodo rivale.

In particolare, Inigo Maqueda si vedrà costretto ad inscenare un vero e proprio incidente per sbarazzarsi del fratello di Maria, e per portare al termine l'incarico dovrà dare fuoco alla cucina dell’ostello.

Il Segreto spoiler: Matias e Alicia dalla parte dei minatori, Isabel su tutte le furie

Negli episodi de Il Segreto già andati in onda in Spagna ad ottobre 2019 e che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana a causa della differenza di trasmissione, uno storico personaggio correrà un grosso pericolo.

Come hanno avuto modo di vedere i fan sulla rete ammiraglia Mediaset, il salto temporale di quattro anni avvenuto nelle trame di recente ha rivoluzionato tutto. Le anticipazioni ci rivelano che Matias si allontanerà ancora di più dalla moglie Marcela dopo essersi alleato con Alicia, così da consentire ai minatori di ribellarsi alla marchesa Isabel al fine di ottenere i giusti diritti: agendo in tale maniera il Castaneda finirà nel mirino della de Los Visos.

Purtroppo, il padre della piccola Camelia non smetterà di aiutare gli operai della miniera per fargli avere la sicurezza durante le ore di lavoro, anche se sarà consapevole di essere diventato il peggior nemico della marchesa. La madre di Tomas e Adolfo intanto dimostrerà di essere una donna senza alcuno scrupolo, pronta ad ottenere tutto ciò che desidera. La marchesa infatti, oltre ad ingannare Francisca Montenegro promettendole che presto le farà riavere tutto ciò che non possiede più, stufa di vedere Matias a capo delle rivolte dei suoi dipendenti arriverà a fare una terribile richiesta.

Maqueda deve eliminare il Castaneda, Tomas ascolta la terribile richiesta della madre

La nuova darklady della soap opera vorrà fargliela pagare a caro prezzo al nipote dell'Ulloa, visto che ordinerà al suo caposquadra Inigo Maqueda di ucciderlo. Per la precisione il fedele braccio destro di Isabel avrà il compito di far morire il marito di Marcela, ma architettando un falso incidente. In un primo momento Maqueda si rifiuterà di adeguarsi alla volontà della sua padrona cercando di far capire alla stessa che questa azione potrebbe avere delle gravi conseguenze, proprio sotto lo sguardo di Tomas che ascolterà la discussione senza farsi vedere.

Proprio quando l’anziano uomo dovrà innestare un incendio nella cucina dell’ostello dei Castaneda, il fratello di Adolfo si recherà dalla Del Molino. Allo stesso tempo la Montenegro continuerà a commettere un grande errore a fidarsi di Isabel, poiché con la complicità della sua domestica Antonita le nasconderà il fatto che suo marito Raimundo la sta cercando disperatamente. Inoltre, la de Los Visos farà capire di volersi impossessare dei terreni che appartenevano alla matrona, quando le darà il suo benestare per procedere con l’acquisto. Infine, Matias dopo essere scampato alla morte sarà ancora più irrispettoso nei confronti della moglie, poiché verrà sorpreso da Alicia che gli darà un bacio appassionato.