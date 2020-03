Il Segreto giungerà alla conclusione della lunga storyline che ha visto protagonista Fernando Mesia. Le trame inerenti le puntate dal 6 all'11 aprile, rivelano che il Mesia darà fuoco a Puente Viejo e poi si dirigerà alla Villa con l'intenzione di uccidere Maria, ma lei lo anticiperà e gli toglierà la vita. Nel frattempo, donna Francisca sempre più sconsolata al pensiero di perdere il paese che ama, si lascerà andare a vecchi ricordi mentre Carmelo cercherà di mettere in salvo i cittadini. Infine, Gracia deciderà di restare accanto a suo marito Hipolito.

Il Segreto, anticipazioni 6-11 aprile: Severo pensa di tornare a produrre gallette

Le trame Il Segreto dal 6 all'11 aprile, rivelano che il tenente Cepeda informerà Carmelo del fatto che entro poche ore, Puente Viejo verrà completamente sommersa dall'acqua. Il sindaco del paese con l'aiuto del suo amico Severo farà di tutto per proteggere la cittadina ed i suoi abitanti, ma tutti i loro sforzi potrebbero non bastare. Nel frattempo, Gracia rinuncerà alla proposta di sua cugina di partire in tournée per la Spagna con il flamenco e resterà al paesello al fianco di suo marito Hipolito e della loro piccola Belen.

Poco dopo, Severo renderà partecipe Carmelo dell'intenzione di tornare a produrre gallette di riso, ma il Leal a sorpresa sarà contrario all'iniziativa dell'amico e non vorrà farne parte in nessun modo.

Il Segreto, spoiler fino all'11 aprile: Francisca ripensa al passato

Gli spoiler Il Segreto fino all'11 aprile, ci raccontano che il sottosegretario Garcia Morales in punto di morte, riuscirà a scongiurare la sommersione di Puente Viejo.

L'uomo, infatti, poco prima di esalare il suo ultimo respiro, riuscirà ad ordinare ai suoi uomini di fermare l'inondazione. Carmelo, però, non essendo a conoscenza del gesto compiuto dal sottosegretario, annuncerà ai compaesani di lasciare le proprie abitazioni il prima possibile. Nel frattempo, Francisca, sola e sconsolata e soprattutto impaurita al pensiero di perdere la sua casa ed il suo amato paese, si lascerà andare ai ricordi del passato.

Sarà tramite un flashback che i telespettatori avranno modo di rivedere tutti i personaggi che hanno vissuto nel paesello, da Pepa e Tristan fino a Nicolas ed altri ancora. Intanto, a Puente Viejo, si diffonderà la notizia della decisione di Garcia Morales e tutti saranno felici di apprendere che il paese è salvo. Tuttavia, un altro pericolo incomberà su di loro, Fernando, infatti, avrà in mente un piano diabolico per vendicarsi di tutti i compaesani: incendiare Puente Viejo.

Il Segreto: Maria uccide Fernando

Nei prossimi episodi de Il Segreto, vedremo Maria intenta ad organizzare la sua partenza per Cuba insieme ai suoi figli ed i suoi genitori Emilia ed Alfonso.

La ragazza ha intenzione di dare un'altra possibilità al suo matrimonio con Gonzalo. Nel frattempo, Fernando darà seguito al suo proposito e darà fuoco all'intera Puente Viejo. In seguito si dirigerà alla villa dove avrà un ultimo confronto con Maria. La ragazza nel corso del dialogo con l'ex marito scoprirà che lui ha intenzione di ucciderla, in quanto nella sua mente malata, se lui non ha potuto averla, allora non dovrà averla nessuno. Per sua fortuna, Maria avrà una pistola con sé e prima che il folle Fernando possa ucciderla, gli sparerà un colpo in pieno petto mettendo fine alla sua esistenza.

Tutto ciò a cosa porterà? Non possiamo fare altro che attendere i prossimi sviluppi della soap opera per scoprire cosa succederà in seguito a questo ennesimo tragico avvenimento e alla distruzione del piccolo paesello in cui sono ambientate le vicende de Il Segreto.