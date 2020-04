A breve i telespettatori de Il Segreto assisteranno alla nascita di un nuovo triangolo amoroso, che terrà banco per molte puntate della soap opera spagnola. Le trame spagnole, segnalano che Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) si scaglierà come una furia contro Alicia Urrutia (Roser Tapias) dopo aver appreso che ha iniziato una storia d'amore con suo marito Matias Castaneda (Ivan Montes).

Il Segreto: Matias trascura la moglie

Le anticipazioni della soap opera spagnola raccontano che i fans italiani assisteranno alla nascita della relazione extra-coniugale tra Matias e Alicia, la figlia di Encarnacion (Arantxa Aranguren).

Tuttavia, la loro strana collaborazione desterà i sospetti di Marcela.

Tutto inizierà quando la rivoluzionaria e il padre di Camelia collaboreranno per organizzare uno sciopero degli operai della miniera di Isabel. La figlia del defunto Paco, nel frattempo, rimprovererà il marito di trascorrere molto tempo fuori dalla locanda. Inoltre, la Del Molino temerà che si possa nuovamente mettere nei guai dopo aver passato molti anni in galera per colpa di una rissa, in cui era morto accidentalmente un ragazzo.

Peccato, che Matias annoiato delle continue discussioni con la moglie si avvicinerà notevolmente alla Urrutia.

Marcela scopre che suo marito ha una storia con Alicia

Stando ai nuovi spoiler de Il Segreto, si evince che la figlia di Encarnacion si rivelerà subito attratta dal padre di Camelia, tanto da decidere di conquistarlo. La donna, infatti, riuscirà ad entrare nelle sue grazie, sebbene sia disposta solo ad essere l'amante.

Dall'altro canto, Matias specificherà che non voler rinunciare al matrimonio con Marcela per la tranquillità famigliare. Ma ecco, che quest'ultima verrà a sapere del flirt del Castaneda con la rivoluzionaria Alicia. La pettegola Dolores, infatti, spiffererà tutto alla giovane locandiera, che andrà subito a chiedere spiegazioni al marito. Ovviamente, il figlio di Alfonso negherà con fermezza i rumors, imputandoli solo alle malelingue del paesello.

Raimundo critica il Castaneda, la Del Molino si scontra con la Urrutia alla locanda

Purtroppo la Del Molino dimostrerà di non credere a nessuna delle parole di Matias, che per giunta sarà aspramente criticato dal nonno Raimundo, arrivato nel frattempo a Puente Viejo alla ricerca della moglie Francisca. A tal proposito, l'Ulloa suggerirà al nipote di pensare a rimettere in piedi il suo matrimonio, tanto da invitarlo a lasciar perdere la Urrutia. Per questo motivo, il Castaneda non avrà nessun appoggio da parte dei suoi famigliari. Un gesto, che non spaventerà Alicia, mentre Marcela deciderà di troncare il flirt con Tomas per concedere una seconda chance alle nozze col marito.

In seguito, la madre di Camelia deciderà di avere un faccia a faccia con la sua rivale. Qui, la donna accuserà la figlia di Encarnacion di volerle rubare il padre di sua figlia. Peccato, che lei non abbia nessuna intenzione di consegnarglielo su un piatto d'argento. Alicia, a questo punto, preciserà che Matias è libero di prendere la decisione più giusta in questo senso, scatenando le ire funeste della Del Molino. Alla fine, quest'ultima caccerà la rivoluzionaria dal locale sotto gli occhi terrorizzati di Dolores, sebbene gli scontri siano solo che all'inizio.