Nuovo fatto di sangue ad Una vita dopo la tragica uscita di scena di Celia Alvarez Hermoso. Le trame spagnole in programma prossimamente su Canale 5, segnalano che la perfida Ursula Dicenta (Montsserat Alcoverro) commetterà un nuovo omicidio. Nel dettaglio, la madre di Blanca avvelenerà Eduardo Torralba (Paco Mora) per liberare la sua padrona Lucia Alvarado (Alba Gutiérrez) dai suoi soprusi. Un’azione che scatenerà la furia di Telmo Martinez.

Lucia vive un matrimonio infelice con Eduardo

Le anticipazioni della soap opera spagnola, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Lucia si troverà costretta a vivere un matrimonio infelice con un certo Eduardo, un uomo crudele e violento.

Tutto questo coinciderà con il salto temporale di 10 anni, quando la Alvarado dopo la morte della cugina Celia si troverà costretta a sopportare i maltrattamenti di suo marito, che non ama, ma che però gli ha permesso di crescere il bambino che portava in grembo. A tal proposito, Mateo le rammenterà ogni giorno quell'amore perduto nove anni prima. Ben presto, i fans scopriranno che il figlio non è in realtà di Torralba, ma frutto dell'amore con Telmo. A tal proposito, la donna farà sapere di essere stata costretta a sposare il marito senza amore, una volta rimasta sola e incinta.

Infine, Lucia ammetterà di non essere mai riuscita a ribellarsi alle violenze e soprusi, in quanto riconoscente a Eduardo per averla tolta dai guai.

Ursula si oppone alle violenze di Torralba

Stando ai nuovi spoiler della soap opera 'Una Vita', si evince che Eduardo diventerà ancora più possessivo, quando Telmo ritornerà ad Acacias 38 dopo aver scoperto la sua estraneità nel furto del patrimonio dei Marchesi di Valmez.

In questo frangente, Lucia cercherà di tenere a bada i sentimenti che prova per l'ex sacerdote, tanto che il marito arriverà addirittura a rinchiuderla a chiave a casa. Ursula, invece, dimostrerà di essere una vera amica nei confronti della padrona, che l'aveva accolta come istitutrice del piccolo Mateo in casa sua. Di conseguenza, la Dicenta non accetterà che Torralba sottoponga la Alvarado a violenze del genere, tanto da meditare un terribile piano.

La Dicenta avvelena il marito della Alvarado, Telmo reagisce male

Ebbene sì, Ursula deciderà nuovamente di macchiarsi le mani di sangue per salvare la sua padrona dalle violenze del consorte. In particolare, la Dicenta deciderà di avvelenare il marito della Alvarado, che stramazzerà al suolo poco dopo aver assunto la sostanza incriminata. In seguito, la vecchia istitutrice confesserà a Telmo di aver assassinato l'uomo per permettergli di vivere un amore con Lucia. Peccato, che l'uomo, ex di chiesa, reagisca male alla cosa, tanto da accusarla di essere un'assassina. Infine, inviterà l'anziana donna ad abbandonare l'abitazione dell'amata e di suo figlio.