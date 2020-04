Federica De Benedittis, alias Roberta Pellegrino nel Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista a TV Serial durante la quale ha raccontato la sua quarantena e poi ha fatto qualche piccolo spoiler sulle prossime puntate della soap. La giovane venere ha detto di cimentarsi molto nelle sue passioni, tra cui cucinare, cucire, fare sport e dedicarsi alle faccende domestiche.

In seguito, ha fatto qualche anticipazione sulle prossime puntate del Paradiso ed ha detto che si prospettano episodi molto difficili per Roberta.

La fanciulla sarà molto in ansia per Federico e avrà anche dei problemi nello studio.

Cosa sta facendo Federica De Benedittis in questa quarantena

Nel corso dell'intervista, Federica De Benedittis ha spiegato di dedicare questi giorni di reclusione forzata alle faccende domestiche e non solo. Grazie a questo tempo libero, sta rispolverando vecchie passioni, come ad esempio quella per la cucina e per il cucire. Per tale ragione, si sta dedicando molto a questo nella speranza che possa realizzare qualcosa di molto interessante.

Successivamente ha spiegato come avrebbe affrontato la Pellegrino tutta questa situazione. In merito a questo, ha detto che la ragazza si sarebbe sicuramente chiusa in casa con le coinquiline Gabriella e Angela. Tutte e tre le fanciulle, poi, si sarebbero sicuramente cimentate nella preparazione di ricette succulente.

Spoiler sul Paradiso delle signore

Federica ha detto di essere in contatto con tutte le sue colleghe e i colleghi, specie con le veneri.

Clelia e tutte le commesse del Paradiso delle signore, infatti, hanno una chat di gruppo in cui parlano quotidianamente e seguono anche lezioni di pilates tre giorni a settimana. La De Benedittis, poi, ha spiegato che le prossime puntate della soap opera saranno molto avvincenti per Federico e Roberta. Quest'ultima passerà giorni molto difficili durante i quali sarà in apprensione per il giovane Cattaneo.

Inoltre, questo suo stato di malessere la porterà ad avere delle difficoltà a studiare: "Roberta sarà in apprensione per Federico e avrà difficoltà nello studio per la prima volta e dovrà superare diverse prove". Naturalmente, l'attrice non ha potuto fare spoiler più precisi per lasciare i telespettatori nella suspense.

Il messaggio per i fan

Infine, la protagonista dell'intervista ha voluto concludere il suo intervento lanciando un messaggio a tutti i suoi fan. La ragazza ha incoraggiato tutti esortando la popolazione a non mollare. Inoltre, ha anche suggerito di utilizzare questo tempo in modo creativo in modo da cimentarsi in quelle attività che nella vita quotidiana non si ha il tempo di svolgere.

Questa, per l'attrice, è l'occasione buona per arricchire se stessi.