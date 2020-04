Il programma La Prova del cuoco, condotto da Antonella Clerici prima e da Elisa Isoardi dopo, potrebbe essere in procinto di chiudere i battenti. Alberto D'Agostino, infatti, ha sganciato una bomba senza precedenti in merito al programma sul sito Dagospia. Nel caso specifico, ha rivelato che il programma di cucina non appare nei palinsesti RAI della prossima stagione.

Questo perché la trasmissione condotta dall'ex compagna di Matteo Salvini potrebbe essere sostituita da un altro format. A destare particolare sgomento, però, ci sono le voci relative alla possibile sostituta della conduttrice.

A quanto pare, potrebbe ritornare in RAI Antonella Clerici, con un nuovo programma di cucina.

L'indiscrezione sulla chiusura de La Prova del cuoco

In queste ore circolano brutte notizie sulla vita professionale di Elisa Isoardi. Il cambio di timone della Prova del cuoco, che dalla famosa Antonella Clerici è passato alla Isoardi, ha destato non poco clamore. Molti telespettatori non hanno molto gradito questo cambiamento, sta di fatto che gli ascolti registrati dalla stagione in corso non sono affatto soddisfacenti come quelli delle precedenti.

Ebbene, il giornalista D'Agostino ipotizza che, a causa dell'abbassamento del numero di telespettatori, i vertici di Viale Mazzini potrebbero aver deciso di cancellare il programma. Si vocifera, infatti, che la trasmissione culinaria non compaia nel palinsesto della prossima stagione RAI.

Antonella Clerici potrebbe sostituire Elissa Isoardi

Stando a quanto rivelato sempre dal giornalista in questione, pare che a sostituire tale show possa esserci un nuovo programma condotto da Antonella Clerici, Anna Moroni e Lorenzo Biagiarelli.

Ma cosa accadrà a Elisa Isoardi? Sempre voci di corridoio rivelano che la donna potrebbe essere ricollocata in un nuovo programma, che potrebbe andare in onda in una fascia oraria differente, sempre sul canale RAI 1. Ad ogni modo, per adesso queste restano soltanto delle indiscrezioni che non hanno ancora ricevuto conferma ufficiale da parte dei piani alti RAI.

Le parole del direttore RAI

L'unica cosa alquanto certa, è che il direttore RAI, Stefano Coletta, in occasione del Festival di Sanremo 2020 spese delle splendide parole per Antonella Clerici.

Secondo il suo punto di vista, infatti, era davvero assurdo non avere in azienda una donna come la conduttrice. Lui stesso affermò di essere dell'idea di far ritornare la donna in carreggiata facendo sì che portasse in tv le sue principali peculiarità: leggerezza e profondità. Inoltre, annunciò anche che avrebbe voluto dare luogo ad un ritorno meno prevedibile della Clerici.